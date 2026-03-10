Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 10. mars 2026 10:30 Alisson varð eftir í Liverpool og ferðaðist ekki með samherjum sínum til Tyrklands. getty/Andrew Kearns Liverpool verður án brasilíska markvarðarins Alissons í fyrri leiknum gegn Galatasaray í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Á blaðamannafundi í gær sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, að Alisson hefði fundið fyrir eymslum á æfingu og í samráði við læknateymi liðsins hefði verið ákveðið að hann færi ekki með til Istanbúl. Að sögn Slot eru meiðslin þó ekki alvarleg og hann er bjartsýnn á að geta nýtt krafta Alissons í leiknum gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Georgíumaðurinn Giorgi Mamardashvili mun standa á milli stanganna hjá Liverpool gegn Galatasaray í kvöld. Hann hefur spilað ellefu leiki á þessu tímabili. Ítalski kantmaðurinn Federico Chiesa fór heldur ekki með Liverpool-liðinu til Tyrklands vegna veikinda. Leikur Galatasaray og Liverpool hefst klukkan 17:45 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport Verstappen tikkar af golulistanum Formúla 1 West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Fleiri fréttir Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Sjá meira