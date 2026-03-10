Fótbolti

Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki al­var­leg

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alisson varð eftir í Liverpool og ferðaðist ekki með samherjum sínum til Tyrklands.
getty/Andrew Kearns

Liverpool verður án brasilíska markvarðarins Alissons í fyrri leiknum gegn Galatasaray í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld.

Á blaðamannafundi í gær sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, að Alisson hefði fundið fyrir eymslum á æfingu og í samráði við læknateymi liðsins hefði verið ákveðið að hann færi ekki með til Istanbúl.

Að sögn Slot eru meiðslin þó ekki alvarleg og hann er bjartsýnn á að geta nýtt krafta Alissons í leiknum gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni um helgina.

Georgíumaðurinn Giorgi Mamardashvili mun standa á milli stanganna hjá Liverpool gegn Galatasaray í kvöld. Hann hefur spilað ellefu leiki á þessu tímabili.

Ítalski kantmaðurinn Federico Chiesa fór heldur ekki með Liverpool-liðinu til Tyrklands vegna veikinda.

Leikur Galatasaray og Liverpool hefst klukkan 17:45 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

