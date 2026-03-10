Skipti um landslið rétt fyrir HM Sindri Sverrisson skrifar 10. mars 2026 14:48 Carney Chukwuemeka er leikmaður Dortmund sem situr í næstefsta sæti þýsku deildarinnar. Getty/Rene Nijhuis Ralf Rangnick er að fá flottan liðsstyrk í austurríska landsliðið í fótbolta því þjálfarinn má núna velja hinn sóknarsinnaða Carney Chukwuemeka, fyrrverandi leikmann Chelsea og Aston Villa, í sinn hóp. Chukwuemeka er 22 ára gamall og hefur spilað 23 leiki fyrir yngri landslið Englands. Hann var til að mynda markahæstur U19-landsliðsins sem vann EM 2022, með þrjú mörk. Nú hefur Chukwuemeka, sem er fæddur í Austurríki en fluttist ásamt nígerískum foreldrum sínum til Englands sem barn, ákveðið að spila fyrir austurríska landsliðið. FIFA hefur þegar samþykkt það. Paul Wanner, tvítugur miðjumaður PSV Eindhoven, hefur einnig fengið leyfi til að spila fyrir Austurríki en hann lék fyrir Þýskaland í yngri landsliðum. Þeir gætu því spilað vináttulandsleikina gegn Gana og Suður-Kóreu í lok þessa mánaðar, og reynt að tryggja sér sæti í HM-hópnum næsta sumar. Chukwuemeka hefur verið leikmaður Dortmund í rúmt ár en var áður hjá Chelsea eftir að hafa byrjað ferilinn með Aston Villa. Hann lék samtals 37 leiki í ensku úrvalsdeildinni áður en hann hélt til Þýskalands þar sem hann hefur skorað tvö mörk í 20 deildarleikjum í vetur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fótbolti „Ísak getur verið okkar framtíðar markvörður“ Handbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Fleiri fréttir Skipti um landslið rétt fyrir HM Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Sjá meira