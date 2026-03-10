Fótbolti

Skipti um lands­lið rétt fyrir HM

Sindri Sverrisson skrifar
Carney Chukwuemeka er leikmaður Dortmund sem situr í næstefsta sæti þýsku deildarinnar.
Carney Chukwuemeka er leikmaður Dortmund sem situr í næstefsta sæti þýsku deildarinnar. Getty/Rene Nijhuis

Ralf Rangnick er að fá flottan liðsstyrk í austurríska landsliðið í fótbolta því þjálfarinn má núna velja hinn sóknarsinnaða Carney Chukwuemeka, fyrrverandi leikmann Chelsea og Aston Villa, í sinn hóp.

Chukwuemeka er 22 ára gamall og hefur spilað 23 leiki fyrir yngri landslið Englands. Hann var til að mynda markahæstur U19-landsliðsins sem vann EM 2022, með þrjú mörk.

Nú hefur Chukwuemeka, sem er fæddur í Austurríki en fluttist ásamt nígerískum foreldrum sínum til Englands sem barn, ákveðið að spila fyrir austurríska landsliðið. FIFA hefur þegar samþykkt það.

Paul Wanner, tvítugur miðjumaður PSV Eindhoven, hefur einnig fengið leyfi til að spila fyrir Austurríki en hann lék fyrir Þýskaland í yngri landsliðum.

Þeir gætu því spilað vináttulandsleikina gegn Gana og Suður-Kóreu í lok þessa mánaðar, og reynt að tryggja sér sæti í HM-hópnum næsta sumar.

Chukwuemeka hefur verið leikmaður Dortmund í rúmt ár en var áður hjá Chelsea eftir að hafa byrjað ferilinn með Aston Villa. Hann lék samtals 37 leiki í ensku úrvalsdeildinni áður en hann hélt til Þýskalands þar sem hann hefur skorað tvö mörk í 20 deildarleikjum í vetur.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið