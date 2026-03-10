Fótbolti

Fengu ævi­langt bann fyrir að veðja á eigin leiki

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Derrick Jones hefur verið úrskurðaður í ævilangt bann ásamt fyrrverandi samherja sínum, Yaw Yeboah.
Tveir fótboltamenn hafa verið dæmdir í ævilangt bann af MLS-deildinni í Bandaríkjunum fyrir að veðja á leiki hjá sínu eigin liði.

Leikmennirnir sem um ræðir eru þeir Derrick Jones og Yaw Yeboah. Þeir léku saman hjá Columbus Crew tímabilið 2024.

MLS fékk veður af grunsamlegum veðmálum og fékk lögfræðistofu til að rannsaka þau. Í ljós kom að Jones og Yeboah veðjuðu ítrekað tímabilin 2024 og 2025, meðal annars á leiki hjá sínum eigin liðum.

Leikmennirnir veðjuðu til að mynda á að Jones myndi fá gult spjald í leik í október 2024 sem raungerðist.

MLS sendi þá Jones og Yeboah í leyfi í október á síðasta ári og nú hafa leikmennirnir verið úrskurðaðir í ævilangt bann af deildinni.

Hinn 29 ára Jones hefur komið víða við í MLS. Hann lék þrjá deildarleiki með Columbus Crew á síðasta tímabili. 

Yeboah, sem er 28 ára, var á sínum tíma á mála hjá Manchester City. Hann leikur nú með Qingdao Hainiu í Kína. Yeboah hefur leikið þrjá landsleiki fyrir Gana.

