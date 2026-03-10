Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 10. mars 2026 11:30 Derrick Jones hefur verið úrskurðaður í ævilangt bann ásamt fyrrverandi samherja sínum, Yaw Yeboah. getty/Jason Mowry Tveir fótboltamenn hafa verið dæmdir í ævilangt bann af MLS-deildinni í Bandaríkjunum fyrir að veðja á leiki hjá sínu eigin liði. Leikmennirnir sem um ræðir eru þeir Derrick Jones og Yaw Yeboah. Þeir léku saman hjá Columbus Crew tímabilið 2024. MLS fékk veður af grunsamlegum veðmálum og fékk lögfræðistofu til að rannsaka þau. Í ljós kom að Jones og Yeboah veðjuðu ítrekað tímabilin 2024 og 2025, meðal annars á leiki hjá sínum eigin liðum. Leikmennirnir veðjuðu til að mynda á að Jones myndi fá gult spjald í leik í október 2024 sem raungerðist. MLS sendi þá Jones og Yeboah í leyfi í október á síðasta ári og nú hafa leikmennirnir verið úrskurðaðir í ævilangt bann af deildinni. Hinn 29 ára Jones hefur komið víða við í MLS. Hann lék þrjá deildarleiki með Columbus Crew á síðasta tímabili. Yeboah, sem er 28 ára, var á sínum tíma á mála hjá Manchester City. Hann leikur nú með Qingdao Hainiu í Kína. Yeboah hefur leikið þrjá landsleiki fyrir Gana. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Verstappen tikkar af golulistanum Formúla 1 Fleiri fréttir Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Sjá meira