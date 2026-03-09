Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, býst við því að geta nýtt krafta Erlings Haaland í fyrri leiknum gegn Real Madrid í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn.
Haaland lék ekki með City í sigrinum á Newcastle United, 1-3, í ensku bikarkeppninni á laugardagskvöldið og hefur misst af tveimur af síðustu þremur leikjum Manchester-liðsins vegna meiðsla.
„Ég hugsaði ekki um að láta hann spila og vildi frekar að hann myndi æfa til að ná takti,“ sagði Guardiola á blaðamannafundi í dag og bætti við að það tæki Haaland alltaf smá tíma að koma sér aftur af stað eftir meiðsli.
Haaland er markahæsti leikmaður City á tímabilinu með 29 mörk. Sjö þeirra hafa komið í Meistaradeildinni.
City lenti í 8. sæti í deildarkeppni Meistaradeildarinnar og slapp þar af leiðandi við umspil um sæti í sextán liða úrslitum. Real Madrid sló Benfica út þar, 1-3 samanlagt.
Þetta er fimmta árið í röð sem Manchester City og Real Madrid eigast við í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar.
Leikur Real Madrid og Manchester City hefst klukkan 20:00 á miðvikudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport.