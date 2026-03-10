Fótbolti

Bæjarar gengu frá Atalanta

Aron Guðmundsson skrifar
Olise fagnar einu marka sinna í kvöld
Olise fagnar einu marka sinna í kvöld Vísir/getty

Bayern Munchen gjörsamlega valtaði yfir ítalska liðið Atalanta á útivelli í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Ítalska liðið þarf kraftaverk og meira til að tryggja sér sæti í átta liða úrslitunum í seinni leik liðanna eftir viku. Lokatölur 6-1 sigur Bayern Munchen.

Markaveisla Bæjara hófst strax á tólftu mínútu í leik kvöldsins þegar að Josip Stanisic skoraði fyrsta mark leiksins eftir stoðsendingu frá Serge Gnabry. 

Mörk frá Michael Olise og téðum Serge Gnabry fylgdu í kjölfarið og sáu til þess að Bayern Munchen leiddi með þremur mörkum í hálfleik, 3-0. 

Gestirnir frá Þýskalandi voru ekki á því að skipta niður um gír í seinni hálfleik heldur héldu áfram að raða inn mörkum. 

Nicolas Jackson bætti við fjórða marki liðsins á 52.mínútu eftir stoðsendingu frá Luis Díaz áður en Michael Olise bætti við öðru marki sínu og fimmta marki Bayern á 64.mínútu. Staðan orðin 5-0. 

Aðeins þremur mínútum eftir fimmta markið bætti Jamal Musiala við sjötta marki Bayern Munhen áður en Mario Pasalic náði að klóra í bakkann fyrir heimamenn. Lokatölur 6-1 sigur Bayern Munchen.

Gott dagsverk hjá Þýskalandsmeisturunum sem eru með þægilega sex marka forystu fyrir seinni leik liðanna í Þýskalandi eftir viku. Kraftaverk og meira þarf til að Atalanta snúi einvíginu sér í vil. 

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

