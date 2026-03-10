Bæjarar gengu frá Atalanta Aron Guðmundsson skrifar 10. mars 2026 21:57 Olise fagnar einu marka sinna í kvöld Vísir/getty Bayern Munchen gjörsamlega valtaði yfir ítalska liðið Atalanta á útivelli í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Ítalska liðið þarf kraftaverk og meira til að tryggja sér sæti í átta liða úrslitunum í seinni leik liðanna eftir viku. Lokatölur 6-1 sigur Bayern Munchen. Markaveisla Bæjara hófst strax á tólftu mínútu í leik kvöldsins þegar að Josip Stanisic skoraði fyrsta mark leiksins eftir stoðsendingu frá Serge Gnabry. Mörk frá Michael Olise og téðum Serge Gnabry fylgdu í kjölfarið og sáu til þess að Bayern Munchen leiddi með þremur mörkum í hálfleik, 3-0. Gestirnir frá Þýskalandi voru ekki á því að skipta niður um gír í seinni hálfleik heldur héldu áfram að raða inn mörkum. Nicolas Jackson bætti við fjórða marki liðsins á 52.mínútu eftir stoðsendingu frá Luis Díaz áður en Michael Olise bætti við öðru marki sínu og fimmta marki Bayern á 64.mínútu. Staðan orðin 5-0. Aðeins þremur mínútum eftir fimmta markið bætti Jamal Musiala við sjötta marki Bayern Munhen áður en Mario Pasalic náði að klóra í bakkann fyrir heimamenn. Lokatölur 6-1 sigur Bayern Munchen. Gott dagsverk hjá Þýskalandsmeisturunum sem eru með þægilega sex marka forystu fyrir seinni leik liðanna í Þýskalandi eftir viku. Kraftaverk og meira þarf til að Atalanta snúi einvíginu sér í vil. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Fótbolti Viggó á leið í topplið í bestu deild í heimi? Handbolti Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Allt undir þegar peningakarlinn mætir með Shabazz á Krókinn Körfubolti Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Fótbolti Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Fótbolti „Ísak getur verið okkar framtíðar markvörður“ Handbolti Fleiri fréttir Fleury fór á kostum gegn FH Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Bæjarar gengu frá Atalanta Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Sögulegt kvöld í vændum hjá Salah? Logi í liði umferðarinnar í Tyrklandi Skipti um landslið rétt fyrir HM Barton ákærður fyrir líkamsárás Tudor segir að fallslagurinn sé mikilvægari en Meistaradeildin Tíu leikmönnum bannað að koma til Bandaríkjanna Fengu ævilangt bann fyrir að veðja á eigin leiki Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Sjá meira