Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Sindri Sverrisson skrifar 9. mars 2026 14:46 Íraka dreymir um að komast á HM, eftir 40 ára bið. Getty/Mohamed Farag Írakar vonast til þess að komast inn á HM í fótbolta í sumar í fyrsta sinn í 40 ár en óöldin í Mið-Austurlöndum gerir þeim erfitt fyrir. Landsliðsþjálfarinn hefur beðið FIFA um frest. Írak á að spila hreinan úrslitaleik í Monterrey í Mexíkó 31. mars, um síðasta lausa sætið á HM. Fyrst mætast Súrínam og Bólivía, og Írak mun svo spila við sigurliðið. Graham Arnold, landsliðsþjálfari Íraks, hefur nú beðið FIFA um að finna lausn svo að hægt verði að fresta leiknum, í ljósi stríðsátakanna sem brutust út eftir að Bandaríkin og Ísrael gerðu árás á Íran sem svarað hefur fyrir sig með árásum á nágrannaríki, þar á meðal Írak. Telur lausn sína líka hjálpa til vegna Írans Árásirnar hafa meðal annars haft í för með sér að lofthelgi í Írak mun verða lokuð fram til 1. apríl, eða degi eftir að Írak á að spila um HM-sætið. Arnold hefur því sent hálfgert neyðarkall til FIFA, í gegnum ástralska miðilinn AAP: „Vinsamlegast hjálpið okkur með þennan leik vegna þess að í augnablikinu eigum við erfitt með að koma leikmönnum frá Írak,“ sagði Arnold en meirihluti leikmanna hans spilar í deildinni í Írak. „Ef að FIFA frestar leiknum þá ættum við að hafa tíma til að undirbúa okkur almennilega. Látum Bólivíu og Súrínam mætast í þessum mánuði og við getum svo mætt sigurvegaranum viku fyrir HM, í Bandaríkjunum. Sigurliðið yrði eftir þar en tapliðið færi heim,“ sagði Arnold og bætti við að með þessu hefði FIFA líka meiri tíma til að ákveða sig varðandi þátttöku Írans á mótinu. „Ef að Íran dregur sig úr keppni og við förum beint á HM þá hefðu Sameinuðu arabísku furstadæmin, sem við slógum út, tíma til að undirbúa sig fyrir leik við Bólivíu eða Súrínam,“ sagði Arnold. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Ómar á fæðingardeild en Snorri valdi sinn sterkasta hóp Handbolti Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Svona var fyrsti fundur Snorra eftir EM Handbolti Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Fótbolti Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Fótbolti Fleiri fréttir Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Sjá meira