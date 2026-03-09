Fótbolti

Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót

Sindri Sverrisson skrifar
Íraka dreymir um að komast á HM, eftir 40 ára bið.
Írakar vonast til þess að komast inn á HM í fótbolta í sumar í fyrsta sinn í 40 ár en óöldin í Mið-Austurlöndum gerir þeim erfitt fyrir. Landsliðsþjálfarinn hefur beðið FIFA um frest.

Írak á að spila hreinan úrslitaleik í Monterrey í Mexíkó 31. mars, um síðasta lausa sætið á HM. Fyrst mætast Súrínam og Bólivía, og Írak mun svo spila við sigurliðið.

Graham Arnold, landsliðsþjálfari Íraks, hefur nú beðið FIFA um að finna lausn svo að hægt verði að fresta leiknum, í ljósi stríðsátakanna sem brutust út eftir að Bandaríkin og Ísrael gerðu árás á Íran sem svarað hefur fyrir sig með árásum á nágrannaríki, þar á meðal Írak.

Telur lausn sína líka hjálpa til vegna Írans

Árásirnar hafa meðal annars haft í för með sér að lofthelgi í Írak mun verða lokuð fram til 1. apríl, eða degi eftir að Írak á að spila um HM-sætið. Arnold hefur því sent hálfgert neyðarkall til FIFA, í gegnum ástralska miðilinn AAP:

„Vinsamlegast hjálpið okkur með þennan leik vegna þess að í augnablikinu eigum við erfitt með að koma leikmönnum frá Írak,“ sagði Arnold en meirihluti leikmanna hans spilar í deildinni í Írak.

„Ef að FIFA frestar leiknum þá ættum við að hafa tíma til að undirbúa okkur almennilega. Látum Bólivíu og Súrínam mætast í þessum mánuði og við getum svo mætt sigurvegaranum viku fyrir HM, í Bandaríkjunum. Sigurliðið yrði eftir þar en tapliðið færi heim,“ sagði Arnold og bætti við að með þessu hefði FIFA líka meiri tíma til að ákveða sig varðandi þátttöku Írans á mótinu.

„Ef að Íran dregur sig úr keppni og við förum beint á HM þá hefðu Sameinuðu arabísku furstadæmin, sem við slógum út, tíma til að undirbúa sig fyrir leik við Bólivíu eða Súrínam,“ sagði Arnold.

HM 2026 í fótbolta

