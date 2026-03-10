Fótbolti

Sögu­legt kvöld í vændum hjá Salah?

Aron Guðmundsson skrifar
Mohamed Salah stendur í ströngu þessa stundina með Liverpool í Tyrklandi gegn Galatasaray.
Mohamed Salah stendur í ströngu þessa stundina með Liverpool í Tyrklandi gegn Galatasaray. Vísir/Getty

Með því að byrja leik Liverpool gegn Galatasaray í Meistaradeild Evrópu nú fyrir skemmstu varð Mohamed Salah leikjahæsti leikmaður Liverpool í sögu aðalkeppni Meistaradeildar Evrópu með áttatíu og einn spilaðan leik í keppninni fyrir félagið. Salah gæti bætt við öðrum merkum áfanga í kvöld. 

Fyrri leikur Galatasaray og Liverpool í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar hófst núna klukkan korter í sex og þar með bætti Salah met sem hann átti með Jamie Carragher yfir leikjafjölda fyrir Liverpool í aðalkeppni Meistaradeildar Evrópu. 

Takist Salah að skora í leik kvöldsin getur hann komið nafni sínu í sögubækurnar með því að verða fyrsti leikmaðurinn frá Afríkulandi til þess að skora fimmtíu mörk í Meistaradeild Evrópu. 

Salah er Egypti og landsliðsmaður sinnar þjóðar og verður fróðlegt að sjá hvort honum takist að koma boltanum í netið í leiknum gegn Galatasaray sem er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. 

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið