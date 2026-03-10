Íslenski landsliðsmaðurinn Logi Tómasson fékk góða dóma fyrir frammistöðu sína í leik Fenerbahce og Samsunspor í tyrknesku úrvalsdeildinni í fótbolta á sunnudaginn.
Samsunspor komst tvisvar yfir í leiknum og var 1-2 yfir þegar komið var fram á lokamínútuna. En Fenerbahce jafnaði og skoraði svo sigurmark þegar fimm mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma.
Marius skoraði bæði mörk Samsunspor, það seinna eftir undirbúning Loga.
Fyrir frammistöðuna gegn Fenerbahce var Logi valinn í lið 25. umferðar tyrknesku úrvalsdeildarinnar af beIN Sports í Tyrklandi.
📌 @OptaCan verilerine göre, #TrendyolSüperLig'de 25. haftanın 11'i...🤔 Size göre; 25. haftanın ilk 11'inde kim yer alıyor? #beINSPORTS pic.twitter.com/wSub6SxeNu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 10, 2026
Samsunspor er í 8. sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar en liðið hefur aðeins náð í tvö stig í síðustu fimm deildarleikjum.
Logi hefur leikið 23 af 25 deildarleikjum Samsunspor á tímabilinu og lagt upp þrjú mörk. Hann kom til liðsins frá Strömsgodset í Noregi síðasta sumar.
Næsti leikur Samsunspor er gegn Rayo Vallecano á heimavelli í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Sambandsdeildar Evrópu á fimmtudaginn.