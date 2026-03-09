Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. mars 2026 20:09 Guðlaugur Victor Pálsson skoraði mark síns liðs í dönsku deildinni i kvöld. Getty/Sebastian Frej Íslenski landsliðsmiðvörðurinn Guðlaugur Victor Pálsson var á skotskónum í Íslendingaslag en hann og félagar hans fóru þó stigalausir heim. Guðlaugur Victor kom Horsens yfir í upphafi leiks en Lyngby fagnaði 3-1 sigri. Guðlaugur Victor skoraði fyrsta mark leiksins á 3. mínútu eftir að hafa farið fram í hornspyrnu. Ísak Snær Þorvaldsson og félagar í Lyngby svöruðu með þremur mörkum. Ísak kom þó ekki að neinu þeirra með því að skora eða gefa stoðsendingu. Mörkin skoruðu liðsfélagar hans Neil Pierre (tvö) og Asbjörn Böndergaard. Danski boltinn Mest lesið Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu Fótbolti Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Fótbolti Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Enski boltinn Ómar á fæðingardeild en Snorri valdi sinn sterkasta hóp Handbolti KA - FH | Barist um sæti fyrir úrslitakeppnina Handbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fótbolti Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Fótbolti Svona var fyrsti fundur Snorra eftir EM Handbolti Fleiri fréttir City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag West Ham - Brentford | Fer Hákon enn lengra í bikarnum? Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Hákon sestur á bekkinn þegar Lille fékk á sig jöfnunarmark Siggi Raggi byrjaði á sigri í Færeyjum Kolbeinn skoraði beint úr aukaspyrnu í bikarsigri Stuðningsmaður Newcastle tryggði óvæntasta sigur helgarinnar gegn Sunderland Allt sauð upp úr þegar Celtic stal sigri í vítaspyrnukeppni Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Sjá meira