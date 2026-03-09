Fótbolti

Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Guðlaugur Victor Pálsson skoraði mark síns liðs í dönsku deildinni i kvöld.
Íslenski landsliðsmiðvörðurinn Guðlaugur Victor Pálsson var á skotskónum í Íslendingaslag en hann og félagar hans fóru þó stigalausir heim.

Guðlaugur Victor kom Horsens yfir í upphafi leiks en Lyngby fagnaði 3-1 sigri.

Guðlaugur Victor skoraði fyrsta mark leiksins á 3. mínútu eftir að hafa farið fram í hornspyrnu.

Ísak Snær Þorvaldsson og félagar í Lyngby svöruðu með þremur mörkum.

Ísak kom þó ekki að neinu þeirra með því að skora eða gefa stoðsendingu. Mörkin skoruðu liðsfélagar hans Neil Pierre (tvö) og Asbjörn Böndergaard. 

