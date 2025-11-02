Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Bournemouth
Handbolti - Landsleikir
Þýskaland
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 2. nóvember 2025
4 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Bournemouth
Handbolti - Landsleikir
Þýskaland
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Kærastan tók eftir því að eitthvað var að
Handbolti
Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun
Enski boltinn
Tóku símana af stelpunum alla keppnisferðina
Golf
Úlfarnir ráku Pereira
Enski boltinn
Verður besta sjöþrautakona Íslands villiköttur eða bolabítur?
Sport
Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember
Enski boltinn
Leggur til breytingar og vill að fótboltinn læri af handboltanum
Fótbolti
Hólmbert skoraði í Suður-Kóreu og stjórnaði sigursöngvum eftir leik
Fótbolti
Er Tóti Túrbó ofmetinn?
Körfubolti
Bölvun fylgir úrslitaleik Meistaradeildarinnar
Fótbolti
Fleiri fréttir
Man. City - Bournemouth | Mikið undir í Manchester
Loksins West Ham-sigur í London
Úlfarnir ráku Pereira
Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember
Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun
Liverpool loks á sigurbraut á ný
Pedro afgreiddi Tottenham
Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum
Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“
Amad bjargaði stigi fyrir United
Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag
Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð
„Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“
Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“
Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool
Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur
Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni
Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum
Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar
Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö
Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt
Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr
Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar?
Hetja Englands á EM sleit krossband
Lofar frekari fjárfestingum
Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“
Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið
Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd
Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld
Slot: Engin auka pressa við þetta tap
Sjá meira
Mest lesið
Kærastan tók eftir því að eitthvað var að
Handbolti
Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun
Enski boltinn
Tóku símana af stelpunum alla keppnisferðina
Golf
Úlfarnir ráku Pereira
Enski boltinn
Verður besta sjöþrautakona Íslands villiköttur eða bolabítur?
Sport
Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember
Enski boltinn
Leggur til breytingar og vill að fótboltinn læri af handboltanum
Fótbolti
Hólmbert skoraði í Suður-Kóreu og stjórnaði sigursöngvum eftir leik
Fótbolti
Er Tóti Túrbó ofmetinn?
Körfubolti
Bölvun fylgir úrslitaleik Meistaradeildarinnar
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Manchester City
Bournemouth
Handbolti - Landsleikir
Þýskaland
Ísland
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar