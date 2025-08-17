Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
KA
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
FH
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 17. ágúst 2025
13 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
KA
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
FH
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford
Enski boltinn
Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“
Enski boltinn
Í beinni: Breiðablik - FH | Mikið í húfi í Kópavogi
Íslenski boltinn
Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið
Íslenski boltinn
Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“
Enski boltinn
Nýja stjarnan í þungavigtinni rotaði Whyte á innan við tveimur mínútum
Sport
Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri
Íslenski boltinn
Umdeildur VAR-dómur á Brúnni
Enski boltinn
Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk
Íslenski boltinn
Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Löng bið eftir sigri
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri
Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Löng bið eftir sigri
Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“
Í beinni: Breiðablik - FH | Mikið í húfi í Kópavogi
Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu
Jökull: Ætlum okkur ofar
Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga
Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk
Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið
Aðlögunar krafist eftir U-beygju
Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu
Fáar spilað leik á þessum velli
„Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“
„Allt er þegar þrennt er“
Allar tilfinningarnar í gangi
Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó
Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald
„Galið og fáránlegt“
ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni
Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark
Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes
Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik
Guðmundur í grænt
Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum
Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik
Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum
Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl
Matthías ekki lengi einsamall hjá Val
Stjarnan sækir landsliðsfélaga Caulker
Uppgjörið: FHL – Fram 3-2 | Fyrsti sigur FHL í hús
Sjá meira
Mest lesið
Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford
Enski boltinn
Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“
Enski boltinn
Í beinni: Breiðablik - FH | Mikið í húfi í Kópavogi
Íslenski boltinn
Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið
Íslenski boltinn
Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“
Enski boltinn
Nýja stjarnan í þungavigtinni rotaði Whyte á innan við tveimur mínútum
Sport
Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri
Íslenski boltinn
Umdeildur VAR-dómur á Brúnni
Enski boltinn
Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk
Íslenski boltinn
Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Löng bið eftir sigri
Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Afturelding
KA
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Víkingur R.
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
FH
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar