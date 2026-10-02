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föstudagur 2. október 2026
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
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Stjarnan
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Valur
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Þór/KA
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„Menn mega ekki vera of miklir töffarar“
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Körfubolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
Stjarnan
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Valur
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Þór/KA
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