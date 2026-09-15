Nýr úrskurður Hæstaréttar Bandaríkjanna um póstatkvæði í þingkosningunum í nóvember er vonbrigði fyrir Donald Trump forseta. Trump undirritaði forsetatilskipun í mars þar sem innleiða átti nýjar kröfur með það að markmiði að takmarka slík atkvæði.
Hæstiréttur gaf út úrskurð sinn í gær og segja stjórnmálaskýrendur hann vera bakslag fyrir forsetann en Hvíta húsið hefur ekki tjáð sig um niðurstöðuna.
Dómararnir staðfestu úrskurð héraðsdómara sem stöðvaði bandarísku póstþjónustuna USPS frá því að innleiða nýjar kröfur um póstatkvæði. Trump hefur frá því hann sneri aftur í Hvíta húsið reynt að þrengja að atkvæðagreiðslu í pósti þrátt fyrir að hann hafi sjálfur kosið með þeim hætti.
Hefur hann lengi haldið því fram að aðferðin geri fólki, sem ekki sé með ríkisborgararétt, kleift að kjósa og almennt sé meiri hætta á svindli. Í kosningunum fyrir tveimur árum kusu 30 prósent kjósenda með því að senda atkvæði í pósti og voru það að mestu leyti demókratar.
Trump gaf út forsetatilskipun í mars þar sem póstþjónustunni var falið að koma upp einkennisstrikamerkjum á umslög póstatkvæða. Þá áttu kjörstjórnir í ríkjum og sveitarfélögum að skila upplýsingum inn á sérstakan vef um þá kjósendur sem fá atkvæði send í pósti.
Tuttugu og þrjú ríki auk höfuðborgarinnar Washington DC höfðuðu mál til að stöðva tilskipunina og þá benti stéttarfélg póstburðarfólks á að ekki væri unnt að þjálfa starfsfólk í tæka tíð fyrir kosningarnar sem fram fara þann 3. nóvember næstkomandi.
Í málflutningi sínum hélt ríkisstjórn Trump því fram að nýjar reglur póstþjónustunnar stæðust stjórnarskrá og að ríki gætu ekki nýtt sér alríkispóstinn til að halda kosningarnar en um leið haldið því fram að kosningatengdur póstur væri undanþeginn valdheimildum póstþjónustunnar.
Dómari í Boston setti lögbann á tilskipun Trump þann 4. september og taldi að innleiðing reglanna svo skömmu fyrir kosningar gæti svipt kjósendur atkvæðisrétti. Í síðustu viku hafnaði áfrýjunardómstóll síðan því að fresta þeim úrskurði og á sunnudaginn komst annar alríkisdómari að þeirri niðurstöðu að tilskipun Trump stæðist ekki lög.
Sum ríki eru þegar byrjuð að dreifa póstatkvæðum fyrir þingskosningarnar en þar mun ráðst hvor flokkurinn, demókratar eða repúblikanir, munu fara með meirihluta á Bandaríkjaþingi.
Ólíklegt verður þó að teljast að síðasta orðið hafi verið sagt í málinu. Brett Kavanagh, sem telst til íhaldssamra dómara í Hæstarétti, tók undir niðurstöðuna um að hafna tilskipun forsetans en gaf til kynna að hann kynni síðar að dæma Trump í vil eftir því sem málarekstrinum líður fram.
Skrifaði Kavanagh í áliti sínu að „að minnsta kosti talsverðar líkur væru á því að endanleg regla félli innan lögbundins valdsviðs póstþjónustunnar.“ Hann hélt því hins vegar fram að það væri handahófskennt og óskynsamlegt að beita reglunni í kosningunum núna.
Dómararnir Samuel Alito og Clarence Thomas, sem einnig eru íhaldssamir, skiluðu séráliti. Þeir skrifuðu að andmælin gegn tilskipun Trump væri „örvæntingarfull tilraun sem ólíklegt væri að bæri árangur að lokum“ og sögðu póstþjónustuna búa yfir víðtækri heimild til að setja reglur um póstflutninga.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Trump verður fyrir bakslagi vegna póstkosninga fyrir Hæstarétti.
Í júní komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að ríkjum væri heimilt að telja atkvæði sem póstlögð væru fyrir kjördag, þrátt fyrir tilraunir ríkisstjórnar Trump til að koma í veg fyrir að slík atkvæði væru talin ef þau bærust eftir að kjörstöðum væri lokað.
Trump hefur áður haldið því fram að hann hafi tapað forsetakosningunum árið 2020 vegna útbreidds kosningasvindls.