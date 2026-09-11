Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Sindri Sverrisson skrifar 11. september 2026 13:31 Sorba Thomas er með bílnúmer við hæfi. Hann hvolfdi jeppanum sínum í morgun á leið á æfingu Hull City. Samsett/X/Getty Sorba Thomas, kantmaður enska úrvalsdeildarliðsins Hull City, slapp við alvarleg meiðsli þegar hann hvolfdi bíl sínum í íbúðagötu fyrir utan æfingasvæði liðsins. Netverjar hafa furðað sig á hvernig Thomas tókst að hvolfa Land Rover Defender bíl sínum á Millhous Woods-götunni í Cottingham í morgun. Myndir af jeppanum, á hvolfi með rúður brotnar, hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Sorba Thomas’s car upside down on way to training #hcafc pic.twitter.com/O4hvVVmd97— Hull City Talks (@hullcitytalks) September 11, 2026 Í yfirlýsingu frá Hull City segir að félagið geti staðfest að Thomas hafi ekki sakað vegna atviksins, sem varð í nágrenni Cottingham-æfingasvæðis félagsins. „Félagið er meðvitað um myndir af ökutæki Sorba sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum og getur fullyrt við stuðningsmenn að hann sakaði ekki og komst úr bílnum algjörlega án meiðsla,“ sagði í yfirlýsingu Hull City. Thomas er nýkominn til Hull eftir að hafa síðast leikið með Stoke City. Þessi 27 ára gamli leikmaður á að baki 27 leiki fyrir landslið Wales og var í HM-hópnum í Katar 2022. Nýliðar Hull hafa komið verulega á óvart í upphafi tímabils og náð í sjö stig af níu mögulegum úr fyrstu þremur umferðunum, í ensku úrvalsdeildinni. Þeir eiga erfiðan leik á morgun klukkan 14 þegar þeir sækja Chelsea heim. Enski boltinn Hull City AFC Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Fékk drauminn uppfylltan eftir MND greiningu Sport Sjáðu markaveislur United og Bayern München Fótbolti Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Íslenski boltinn „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Enski boltinn Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn Fleiri fréttir Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Sjá meira