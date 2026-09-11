Enski boltinn

Hvolfdi bílnum á leið á æfingu

Sindri Sverrisson skrifar
Sorba Thomas er með bílnúmer við hæfi. Hann hvolfdi jeppanum sínum í morgun á leið á æfingu Hull City.
Sorba Thomas er með bílnúmer við hæfi. Hann hvolfdi jeppanum sínum í morgun á leið á æfingu Hull City. Samsett/X/Getty

Sorba Thomas, kantmaður enska úrvalsdeildarliðsins Hull City, slapp við alvarleg meiðsli þegar hann hvolfdi bíl sínum í íbúðagötu fyrir utan æfingasvæði liðsins.

Netverjar hafa furðað sig á hvernig Thomas tókst að hvolfa Land Rover Defender bíl sínum á Millhous Woods-götunni í Cottingham í morgun. Myndir af jeppanum, á hvolfi með rúður brotnar, hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum.

Í yfirlýsingu frá Hull City segir að félagið geti staðfest að Thomas hafi ekki sakað vegna atviksins, sem varð í nágrenni Cottingham-æfingasvæðis félagsins.

„Félagið er meðvitað um myndir af ökutæki Sorba sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum og getur fullyrt við stuðningsmenn að hann sakaði ekki og komst úr bílnum algjörlega án meiðsla,“ sagði í yfirlýsingu Hull City.

Thomas er nýkominn til Hull eftir að hafa síðast leikið með Stoke City. Þessi 27 ára gamli leikmaður á að baki 27 leiki fyrir landslið Wales og var í HM-hópnum í Katar 2022.

Nýliðar Hull hafa komið verulega á óvart í upphafi tímabils og náð í sjö stig af níu mögulegum úr fyrstu þremur umferðunum, í ensku úrvalsdeildinni. Þeir eiga erfiðan leik á morgun klukkan 14 þegar þeir sækja Chelsea heim.

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