Innlent

Rúta með skóla­börn um borð fór út af veginum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Svona var veðrið á Fagradal klukkan ellefu.
Svona var veðrið á Fagradal klukkan ellefu. Vegagerðin

Rúta með fjörutíu skólabörnum um borð fór út af veginum á Fagradal fyrr í morgun. Björgunarsveitir og fulltrúar Rauða krossins voru kölluð út.

Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, í samtali við fréttastofu. Austurfrétt greindi fyrst frá. Björgunarsveitir frá Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Jökuldal og Reyðarfirði voru kallaðar út til aðstoðar.

Fyrsta útkallið barst rétt eftir klukkan tíu í morgun.

Í tilkynningu frá lögreglunni segir að vindhviða hafi feykt rútunni út af veginum ofarlega á Fagradal milli Egilsstaða og Reyðarfjarða. Lögreglan fékk tilkynningu klukkan 9:40.

„Ekki er talið að nein slys hafi orðið. Björgunarsveitir og aðrir viðbragsaðilar vinna að því á vettvangi að koma þeim sem í rútunni voru til byggða og í skjól á Egilsstöðum. Sú vinna er langt komin.“

Fjörutíu skólabörn voru um borð í rútunni auk fjögurra fullorðinna. Á Egilsstöðum tóku fulltrúar Rauða krossins á móti börnunum.

Gul veðurviðvörun er í gildi á Austurlandi þar til klukkan þrjú í dag.

Fréttin var uppfærð með tilkynningu frá lögreglunni.

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