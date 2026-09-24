Rúta með fjörutíu skólabörnum um borð fór út af veginum á Fagradal fyrr í morgun. Björgunarsveitir og fulltrúar Rauða krossins voru kölluð út.
Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, í samtali við fréttastofu. Austurfrétt greindi fyrst frá. Björgunarsveitir frá Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Jökuldal og Reyðarfirði voru kallaðar út til aðstoðar.
Fyrsta útkallið barst rétt eftir klukkan tíu í morgun.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að vindhviða hafi feykt rútunni út af veginum ofarlega á Fagradal milli Egilsstaða og Reyðarfjarða. Lögreglan fékk tilkynningu klukkan 9:40.
„Ekki er talið að nein slys hafi orðið. Björgunarsveitir og aðrir viðbragsaðilar vinna að því á vettvangi að koma þeim sem í rútunni voru til byggða og í skjól á Egilsstöðum. Sú vinna er langt komin.“
Fjörutíu skólabörn voru um borð í rútunni auk fjögurra fullorðinna. Á Egilsstöðum tóku fulltrúar Rauða krossins á móti börnunum.
Gul veðurviðvörun er í gildi á Austurlandi þar til klukkan þrjú í dag.
Fréttin var uppfærð með tilkynningu frá lögreglunni.