Fótbolti

Ha­kimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar

Stefán Árni Pálsson skrifar
Hakimi er lykilmaður í liði Marokkó og PSG.
Hakimi er lykilmaður í liði Marokkó og PSG. Getty/Dan Mullan

Achraf Hakimi, leikmaður Paris Saint-Germain og landsliðsfyrirliði Marokkó, þarf að mæta fyrir frönskum sakadómi vegna ásökunar um nauðgun. Hæstiréttur Frakklands staðfesti þetta í dag.

Málið á rætur að rekja til febrúar 2023 þegar 24 ára kona kærði Hakimi og sagðist hafa verið beitt kynferðisofbeldi á heimili hans í Boulogne-Billancourt, nærri París. Hakimi hefur frá upphafi neitað sök.

Í febrúar á þessu ári ákvað rannsóknardómari að næg gögn væru fyrir hendi til að senda málið fyrir sakadóm. Áfrýjunardómstóll í Versölum staðfesti þá ákvörðun 19. júní og Hakimi kærði í kjölfarið til Hæstaréttar.

WhatsApp-skilaboð

Hæstiréttur hafnaði nú kærunni án þess að taka afstöðu til þess hvort Hakimi sé sekur eða saklaus. Niðurstaðan þýðir einfaldlega að málið verður tekið fyrir í sakadómi þar sem sönnunargögn og frásagnir beggja aðila verða metin.

Í gögnum málsins eru meðal annars WhatsApp-skilaboð sem konan sendi vinkonu sinni á meðan hún var á heimili Hakimi. Einnig hafa vitnisburðir annarra verið metnir af dómstólum. Le Monde greinir frá því að Kylian Mbappé hafi verið meðal þeirra sem gáfu skýrslu í rannsókninni. Ekki hefur verið ákveðið hvenær réttarhöldin fara fram.

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