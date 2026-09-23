Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar Stefán Árni Pálsson skrifar 23. september 2026 20:15 Hakimi er lykilmaður í liði Marokkó og PSG. Getty/Dan Mullan Achraf Hakimi, leikmaður Paris Saint-Germain og landsliðsfyrirliði Marokkó, þarf að mæta fyrir frönskum sakadómi vegna ásökunar um nauðgun. Hæstiréttur Frakklands staðfesti þetta í dag. Málið á rætur að rekja til febrúar 2023 þegar 24 ára kona kærði Hakimi og sagðist hafa verið beitt kynferðisofbeldi á heimili hans í Boulogne-Billancourt, nærri París. Hakimi hefur frá upphafi neitað sök. Paris Saint-Germain and Morocco defender Achraf Hakimi will stand trial for rape after his appeal to the highest court in France was dismissed on Wednesday.Hakimi, who is one of 30 players nominated for the Ballon D’Or ahead of next month’s ceremony in London, has now tried…— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 23, 2026 Í febrúar á þessu ári ákvað rannsóknardómari að næg gögn væru fyrir hendi til að senda málið fyrir sakadóm. Áfrýjunardómstóll í Versölum staðfesti þá ákvörðun 19. júní og Hakimi kærði í kjölfarið til Hæstaréttar. WhatsApp-skilaboð Hæstiréttur hafnaði nú kærunni án þess að taka afstöðu til þess hvort Hakimi sé sekur eða saklaus. Niðurstaðan þýðir einfaldlega að málið verður tekið fyrir í sakadómi þar sem sönnunargögn og frásagnir beggja aðila verða metin. Í gögnum málsins eru meðal annars WhatsApp-skilaboð sem konan sendi vinkonu sinni á meðan hún var á heimili Hakimi. Einnig hafa vitnisburðir annarra verið metnir af dómstólum. Le Monde greinir frá því að Kylian Mbappé hafi verið meðal þeirra sem gáfu skýrslu í rannsókninni. Ekki hefur verið ákveðið hvenær réttarhöldin fara fram. Franski boltinn Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Hvað er Onana að gera? Fótbolti Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Íslenski boltinn Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og boðað til fleiri breytinga Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Sjá meira