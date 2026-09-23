Owen farinn frá Val og boðað til fleiri breytinga

Gareth Owen mun ekki starfa lengur sem tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals. Þetta kemur fram í tilkynningu félagsins í dag.
Ákvörðunin er sögð vera sameiginleg milli Owen og stjórnar knattspyrnudeildar og er félagið að búa sig undir miklar breytingar á knattspyrnudeild félagsins. Það hafa verið miklar sviptingar síðasta árið þar sem Srdjan Tufegdzic, eða Túfa eins og hann var oftast kallaður, var rekinn eftir síðasta tímabil þrátt fyrir að hafa endað í öðru sæti Bestu deildar karla og komist í úrslitaleik Mjólkurbikarsins.
Hermann Hreiðarsson tók við þjálfun Vals fyrir tímabilið en eftir slæmt gengi var hann látinn fara í júní. Þá var Halldór Árnason ráðinn sem þjálfari félagsins en ljóst var að hann myndi ekki taka við þjálfun fyrr en tímabilið í ár væri búið.
Chris Brazell, aðstoðarþjálfari Hermanns, tók þá við starfi aðalþjálfara út tímabilið en hann og Owen voru miklir vinir. Gengi Vals hefur verið ágætt síðan hann tók við en liðið komst ekki upp í efri hluta Bestu deildarinnar þegar deildinni var skipt.
Gareth Owen segist vera stoltur af starfi sínu hjá Val síðan hann hóf störf innan félagsins en tíminn sé réttur í því að stíga til hliðar.
„Saman höfum við lagt góðan grunn að starfinu innan félagsins sem mun nýtast Val vel til framtíðar. Ég vil þakka öllum hjá félaginu fyrir samstarfið og óska Val alls hins besta á komandi árum.“