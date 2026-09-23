Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fótbolti - Aðrir leikir
Breiðablik
Czarni Sosnowiec
Fótbolti - Aðrir leikir
FH
Eintracht Frankfurt
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
miðvikudagur 23. september 2026
Haustjafndægur
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fótbolti - Aðrir leikir
Breiðablik
Czarni Sosnowiec
Fótbolti - Aðrir leikir
FH
Eintracht Frankfurt
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“
Sport
Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki
Íslenski boltinn
Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“
Fótbolti
Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“
Fótbolti
Hvað er Onana að gera?
Fótbolti
Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn
Fótbolti
„Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“
Sport
„Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“
Íslenski boltinn
Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara
Fótbolti
Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis
Fótbolti
Fleiri fréttir
Owen farinn frá Val og boðað til fleiri breytinga
Breiðablik - Czarni Sosnowiec | Mikilvægur Evrópuleikur á heimavelli
FH - Frankfurt | Stórlið fer í heimsókn í Hafnarfjörðinn
Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands
Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki
Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“
Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni
„Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“
Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“
Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“
Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun
Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni
Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu
Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“
„Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“
Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið
Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum
Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik
Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum
Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað
„Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“
Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö
„Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“
Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“
Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina
„Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“
KA – Þór 3-0 | Sendu erkifjendurna í fallsæti með lífsnauðsynlegum sigri
Þróttur R. - Fylkir 1-0 | Þróttarar upp í Bestu deild eftir tíu ára bið
„Er þetta ekki ástæðan fyrir því að menn borga sig inn?“
Uppgjörið: Valur - Þór/KA 0-1 | Margrét tryggði Þór/KA dýrmæt stig á Hlíðarenda
Sjá meira
Mest lesið
Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“
Sport
Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki
Íslenski boltinn
Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“
Fótbolti
Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“
Fótbolti
Hvað er Onana að gera?
Fótbolti
Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn
Fótbolti
„Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“
Sport
„Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“
Íslenski boltinn
Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara
Fótbolti
Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis
Fótbolti
Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fótbolti - Aðrir leikir
Breiðablik
Czarni Sosnowiec
Fótbolti - Aðrir leikir
FH
Eintracht Frankfurt
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar