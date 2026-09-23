Fótbolti

Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur

Andri Broddason skrifar
Barcelona þarf að spila fyrri helming næsta tímabils á öðrum velli en Nou Camp.
Barcelona þarf að spila fyrri helming næsta tímabils á öðrum velli en Nou Camp. Gongora/NurPhoto via Getty Images

Barcelona þarf að yfirgefa Nývang svo hægt sé að klára að gera upp völlinn. Samkvæmt varaforseta félagsins, Ferran Olive, mun liðið spila á Nývangi allt þetta tímabil en svo yfirgefa völlinn og spila annars staðar fyrri helming af næsta tímabili.

Félag Barcelona er í mikilli skuld og samkvæmt The Atletic er skuld félagsins að fara að hækka með áframhaldandi betrumbótum á heimavelli félagsins. Félagið fór fyrst frá Nývangi í maí árið 2023 og spilaði á öðrum völlum til nóvember árið 2025, ári lengur en búist var við.

Þegar Barcelona snéri aftur á Nývang í nóvember í fyrra var aðeins pláss fyrir 45 þúsund áhorfendur þar sem aðrir pallar voru ekki tilbúnir. Nú hefur vinna haldið áfram á pöllum og er nú pláss fyrir 62 þúsund áhorfendur og búist er við að sú tala stækki enn frekar snemma á næsta ári.

Þrátt fyrir að það sé hægt að spila á vellinum á meðan það er verið að gera við pallana þá á eftir að setja þakið á leikvanginn og það er ekki hægt að spila á vellinum á meðan. Þess vegna þarf Barcelona aftur að finna annan leikvang til að spila á.

Á meðan liðið getur ekki spilað á Nývangi mun félagið leika á Ólympíuleikvanginum í Barcelona þar sem Ólympíuleikarnir árið 1992 voru haldnir. Samkvæmt Olive verður pláss fyrir 95 þúsund manns þegar liðið mun snúa aftur á völlinn þegar þakið er tilbúið. Samkvæmt því munu allir pallar ekki enn vera reistir þar sem áætlaður sætafjöldi við bætingu vallarins er 105 þúsund manns.

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