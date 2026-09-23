Allt hefur gengið sinn vanagang á Keflavíkurflugvelli í morgun þrátt fyrir að 26 flugferðum Icelandair hafi verið aflýst vegna verkfalls flugvirkja segir upplýsingafulltrúi Isavia. Hann biðlar til fólks að mæta ekki á Keflavíkurflugvöll ef flugi þess er aflýst.
Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík á miðvikudagsmorgun, í dag, eftir að verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Um er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og til baka auk fimm flugferða innanlands frá Reykjavík og til baka.
„Samtals hefur þessi aðgerð áhrif á hátt í 5.500 farþega. Félagið vinnur nú hörðum höndum að því að endurbóka farþega og hvetur fólk til að fylgjast vel með og tryggja að samskiptaupplýsingar séu réttar,“ segir í tilkynningu flugfélagsins rétt eftir miðnætti.
Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir stöðuna á Keflavíkurflugvelli nokkuð góða. Hann var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Það eru sem sagt um 26 ferðir sem hefur verið aflýst. Bandaríkjaflugið kom í morgun á Keflavíkurflugvöll og er að koma inn núna en Evrópuflugin eru ekki að fara út og ekki að koma til baka þarna seinni partinn. Ég var í sambandi núna áðan við stjórnstöðina okkar á Keflavíkurflugvelli og þau segja mér að það gangi allt svona, fyrir utan þetta, sinn vanagang,“ segir Guðjón.
Flugferðir annarra flugfélaga eru enn á dagskrá. Guðjón segir að einhverjir farþegar Icelandair hafi mætt í morgun á flugvöllinn í leit að upplýsingum.
„Annars hefur þetta gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er. Það er ekki mikill fjöldi í flugstöðinni eða neitt slíkt og held ég að samtalið við farþegana hafi verið mjög gott hjá Icelandair. Við höfum svo sem bent á það líka að farþegar, sem hafa átt flug með vélunum sem hefur verið aflýst, að fylgjast vel með á vef okkar og náttúrulega hjá Icelandair. Fylgjast vel með hvort vélar séu komnar á áætlun og annað slíkt og þá ekki koma út á völl nema að flug viðkomandi sé á áætlun,“ segir Guðjón.
Starfsfólk Isavia sé reiðubúið að aðstoða fólk.
„Fólk er náttúrulega eins og alltaf tilbúið að hjálpa og síðan eru rétt tæplega þrjátíu flugferðir, ef mér skjátlast ekki, sem eru að koma inn til okkar í dag hjá öðrum flugfélögum,“ segir Guðjón.