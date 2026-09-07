Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum

Einn stjórnenda Svíþjóðardemókrata er farinn í leyfi eftir umfjöllun um að kærasta hefði um árabil dreift rússneskum áróðri. Vinstriflokkurinn hefur einnig úthýst nokkrum frambjóðendum sínum fyrir að mæra Rússlandsforseta og Hamas.
Innan við vika er nú í þingkosningar í Svíþjóð þar sem útlit er fyrir að hægristjórn Ulfs Kristersson forsætisráðherra falli. Svíþjóðardemókratar hafa varið minnihlutastjórn hans falli á þessu kjörtímabili en eru nú formlegur hluti af kosningabandalagi hægriflokkanna.
Sænsku samtökin Expo greindi frá því í síðustu viku að Polina Malaberg, rússnesk kærasta Gustavs Gellerbrant, eins stjórnenda Svíþjóðardemókrata, hefði um árabil dreift rússneskum áróðri. Malaberg er jafnframt starfsmaður þingflokks Svíþjóðardemókrata.
Hún er einnig sögð hafa tekið þátt í ferðum til Rússlands á vegum stjórnvalda í Kreml og ræktað tengsl við sænsk samtök sem tengjast rússneskum stjórnvöldum. Sérfræðingar sem Expo ræddi við sögðu að tengsl konunnar gætu talist öryggisógn.
Gellerbrant, sem sér meðal annars um samskipti Svíþjóðardemókrata og ríkisstjórnarinar, hélt því fram að Expo hefði tekið samfélagsmiðlafærslur konunnar úr samhengi til þess að skapa tortryggni í garð hennar vegna þjóðernis hennar. Engu að síður ákvað hann að stíga til hliðar og fara í barnseignarleyfi.
Kristersson forsætisráðherra sagði málið á ábyrgð Svíþjóðardemókrata en lýsti velþóknun sinni á þessari lausn.
Magdalen Andersson, leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins og hugsanlega verðandi forsætisráðherra, segir ásakanirnar grafalvarlegar enda væri Rússland stærsta ógn Svíþjóðar í viðtali við Politico.
„Gætu upplýsingar sem varða þjóðaröryggi hafa verið í hættu?“ spyr hún og segir Kristersson verða að svara spurningum um öryggisbrest í ríkisstjórn hans.
Á sama tíma greina sænskir fjölmiðlar frá því að Vinstriflokkurinn hafi tekið átta frambjóðendur af listum sínum um helgina. Hann hafði áður fjarlægt á þriðja tug frambjóðenda af listum.
Maria Forsberg, formaður Vinstri flokksins, segir að frambjóðendurnir sem voru settir út af sakramentinu um helgina hafi deilt ýmis konar samsæriskenningum og deilt óviðeigandi færslum á samfélagsmiðlum.
Blaðið Expressen segir að frambjóðendurnir hafi meðal annars lofað Vladímír Pútín, forseta Rússlands, Hamas-samtökin í Palestínu og deilt gyðingahatri.
„Gyðingahatur og samræriskenningar eiga ekki heima í flokknum okkar og þess vegna verður enginn þeirra í framboði,“ segir Forsberg í skriflegu svari til sænska ríkisútvarpsins.