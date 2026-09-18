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föstudagur 18. september 2026
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Fasteignamarkaður
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
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Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
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Leikjavísir
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Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
Þróttur R.
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Fram
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Sport
Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“
Fótbolti
Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu
Formúla 1
Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“
Enski boltinn
Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum
Sport
Í beinni
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fótbolti - Besta deild kvenna
FH
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
ÍBV
Þróttur R.
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Víkingur R.
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Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
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