Þróttarar brutu bikarinn

Þróttur Reykjavík varð í gær bikarmeistari kvenna í fótbolta í fyrsta sinn og segja má að fögnuður liðsins hafi verið tekinn alla leið. Bikarinn brotnaði.
Unnur Dóra Bergsdóttir reyndist hetja Þróttar í gær í úrslitaleiknum gegn Grindavík/Njarðvík á Laugardalsvelli.
Unnur skoraði sigurmarkið á 82. mínútu og fullkomnaði endurkomu Þróttar sem hafði lent undir á 70. mínútu. Lokatölur 2-1 sigur Þróttar. Fyrsti bikarmeistaratitill kvennaliðs félagsins er í höfn.
Stemningin var mögnuð á Laugardalsvelli meðal leikmanna og stuðningsmanna Þróttar í leikslok og fögnuðurinn hélt áfram inni í klefa.
Hulda Margrét, ljósmyndari Vísis, fylgdist þar með þegar bikarinn sem Þróttur fékk fyrir sigur í Mjólkurbikarnum brotnaði.
Þetta er ekki í fyrsta skipti og líklegast ekki í það síðasta sem sigurlið lenda í óhappi með þá bikara sem þau hafa unnið sér inn.
Verðlaunabikarinn sem HK fékk til að mynda fyrir að vinna Grill 66 deildina í handbolta lifði ekki löngu lífi. Bikarinn rétt náði að fara á loft áður en hann mölbrotnaði.