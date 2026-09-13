Íslenski boltinn

Þróttarar brutu bikarinn

Aron Guðmundsson skrifar
Bikarmeistaratitlinum var vel fagnað enda í fyrsta sinn sem kvennalið Þróttar verður bikarmeistari.
Bikarmeistaratitlinum var vel fagnað enda í fyrsta sinn sem kvennalið Þróttar verður bikarmeistari. Vísir/Hulda Margrét

Þróttur Reykjavík varð í gær bikarmeistari kvenna í fótbolta í fyrsta sinn og segja má að fögnuður liðsins hafi verið tekinn alla leið. Bikarinn brotnaði. 

Unnur Dóra Bergsdóttir reyndist hetja Þróttar í gær í úrslitaleiknum gegn Grindavík/Njarðvík á Laugardalsvelli.

Unnur skoraði sigurmarkið á 82. mínútu og fullkomnaði endurkomu Þróttar sem hafði lent undir á 70. mínútu. Lokatölur 2-1 sigur Þróttar. Fyrsti bikarmeistaratitill kvennaliðs félagsins er í höfn.

Stemningin var mögnuð á Laugardalsvelli meðal leikmanna og stuðningsmanna Þróttar í leikslok og fögnuðurinn hélt áfram inni í klefa.

Fögnuður Þróttara var slíkur að bikarinn þoldi ekki álagið.Vísir/Hulda Margrét

Hulda Margrét, ljósmyndari Vísis, fylgdist þar með þegar bikarinn sem Þróttur fékk fyrir sigur í Mjólkurbikarnum brotnaði.

Þetta er ekki í fyrsta skipti og líklegast ekki í það síðasta sem sigurlið lenda í óhappi með þá bikara sem þau hafa unnið sér inn.

Verðlaunabikarinn sem HK fékk til að mynda fyrir að vinna Grill 66 deildina í handbolta lifði ekki löngu lífi. Bikarinn rétt náði að fara á loft áður en hann mölbrotnaði.

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