Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Hjörvar Ólafsson skrifar 13. september 2026 15:48 Bæði FH og KA eru í harðri fjögurra liða fallbaráttu. Anton/Vísir FH nældi sér í þrjú dýrmæt stig í fallbaráttu Bestu-deildar karla í fótbolta þegar liðið vann KA með þremur mörkum gegn engu í 23. umferð deildarinnar á Kaplakrikavelli í dag. KA er í næstnesta sæti deildarinnar með 20 stig og FH komst fjórum stigum frá þeim með þessum sigri. Fyrri hálfleikurinn var fremur lokaður en bæði lið gáfu fá færi á sér og lítið var um opin færi. Eftir tæplega hálftíma leik náði Adolf Daði Birgisson forystunni fyrir FH. Kjartan Kári Halldórsson átti þá góða stungusendingu á Adolf Daði sem kláraði færið af stakri prýði með snoturri vippu yfir Ívar Arnbro Þórhallsson. Staðan var 1-0 heimamönnum í vil þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik. KA-menn hófu seinni hálfleikinn betur og Birgir Baldvinsson og Danijel Dejan Djuric voru nálægt því að jafna metin fyrir gestina í upphafi seinni hálfleiks. Tómas Orri Róbertsson kom hins vegar FH í 2-0 með marki sínu sem var úr efstu hillu. Tómas Orri lét skotið ríða af utan vítateigs og snéri boltann upp í samskeytin. FH-ingar hömruðu járnið á meðan það var heitt og komust þremur mörkum yfir skömmu síðar. Gils Gíslason átti þá fasta fyrirgjöf sem André Römer rak fótinn í og þaðan fór boltinn í netið. Umferðin var afar góð fyrir FH en ÍBV tapaði fyrir Stjörnunni og vermir botnsætið með 18 stig. KA er þar fyrir ofan með 20 stig. Þór laut í lægra haldi fyrir Val og situr í tíunda sæti með 21 stig. FH er sæti ofar með sín 24 stig eftir þennan sigur. KA og Þór eigast við í næstu umferð deildarinnar en sá leikur getur skipt sköpum í fallbarátunni. FH fær hins vegar Stjörnuna í heimsókn í Kaplakrika. Atvik leiksins Markið hjá Tómasi Orra var algert augnayndi og hlýjaði í haustveðrinu í firðinum fagra í dag. Skotið var einkar gott og fór í fallegum boga í fjærhornið. Stjörnur og skúrkar Jökull Andrésson heldur áfram að spila vel í marki FH og varnarlínan fyrir framan hann var þétt. Tómasr Orri átti góðan leik inni á miðsvæðinu og Kjartan Kári gerði vel í markinu sem Adolf Daði skoraði. Gils Gíslason ógnaði nokkrum sinnum með hraða sínum og krafti og var arkitektinn að þriðja marki heimamanna. Birgir Baldvinsson átti flotta vakt í vinstri vængbakvarstöðunni. Snorri Kristinsson spilaði inni á miðjunni. Adam Ægir Pálsson var líflegur í framlínunni. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Arnar Þór Stefánsson, Guðmundur Ingi Bjarnason, Kristofer Bergmann og Twana Khalid Ahmed áttu bara fínan dag og fá sjö í einkunn fyrir vel unninn störf. Stemming og umgjörð Rúmlega 300 manns lögðu leið sína í haustnepjuna í Kaplakrika. Flott umjörð í kringum blaðamenn og Tómas Meyer með allt upp á tíu eins og honum er von og vísa. Besta deild karla Íslenski boltinn FH KA