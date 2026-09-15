Tveimur blysum var skotið frá rússnesku skipi á danska herþyrlu sem var við reglulegt eftirlit í gær. Danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund vegna uppákomunnar.
Danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að tveimur neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum bæjarins Gedser.
Þyrluáhöfnin var í eftirlitsflugi nærri bænum Gedser á syðsta odda eyjunnar Falster í Eystrasalti og tók myndir af freigátunni sem var stödd á alþjóðlegu hafsvæði.
Annað blysið er sagt hafa farið mjög nálægt þyrlunni í tilkynningu frá danska hernum. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, segir framferði rússnesku áhafnarinnar algerlega óásættanlegt. Því hafi hann kallað rússneska sendiherrann á teppið í dag.
„Þetta er hluti af mynstri sem við sjáum um alla Evrópu,“ sagði Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, um uppákomuna í morgun.
Sakaði hún Rússa um að reyna að ógna og ala á sundrung í Evrópu með blönduðum hernaði gegn álfunni. NATO-ríki þyrftu að þétta raðirnar og efla varnir sínar.