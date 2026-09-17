Davíð Bjarni Chiarolanzio hefur verið dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn og beita grófu ofbeldi í Vatnagörðum í Reykjavík árið 2023.
Landsréttur kvað upp dóm þess efnis upp úr klukkan 15 í dag en dómurinn hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir.
Þrír karlmenn voru í apríl 2025 sakfelldir í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir frelsissviptingu, sem stóð yfir í tvær og hálfa klukkustund, og ofbeldi henni tengdri. Í héraðsdómi hlaut einn þeirra þriggja ára fangelsisdóm, annar tveggja og hálfs árs dóm og sá þriðji sextán mánaða fangelsisdóm.
Fjallað var um dóm héraðsdóms hér.
Varað er við myndefni hér að neðan.
Davíð Bjarni, sem var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi í héraði, var sá eini sem áfrýjaði dómnum til Landsréttar. Atvikin sem málið varðar áttu sér stað í og við húsnæði í Vatnagörðum í Reykjavík aðfaranótt sunnudagsins 29. janúar 2023.
Maðurinn sem var frelsissviptur og beittur gríðarlegu ofbeldi var vinur árásarmannanna tveggja sem tóku mestan þátt. Davíð Bjarni var æskuvinur hans og tengdur honum fjölskylduböndum.
Í ákæru sagði að annar þeirra hefðu mælt sér mót við fórnarlambið, og þegar þeir hittust hafi hann leitt hann inn í herbergi þar sem hann hafði skömmu áður komið upp myndavél í því skyni að taka frelsissviptinguna upp.
Þegar fórnarlambið gekk inn í herbergið hafi hinn árásarmaðurinn verið búinn að fela sig bak við hurðina sem lá inn í rýmið með límbandsrúllu við hönd. Þegar fórnarlambið áttaði sig á því að árásarmaðurinn biði hans reyndi hann að komast úr herberginu en var meinuð útganga, samkvæmt ákærunni. Fórnarlambið sagði mennina hafa krafið sig um tvær milljónir króna.
Eftir að hafa verið beittur þessu mikla ofbeldi sagðist hann hafa sloppið undan þeim og náð að fara í næsta hús. Þar hafi hann brotið rúðu til þess að fá öryggiskerfið í gang svo hann fengi aðstoð.
Skömmu síðar barst lögreglu tilkynning um fáklæddan mann sem hafði verið laminn og dreginn inn í bíl. Þegar lögregla mætti á vettvang var hann með stungusár á upphandleggnum sem blæddi mikið úr.