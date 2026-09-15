Á morgun verður lokaniðurstaða þingkosningana í Svíþjóð ljós en óformlegar þreifingar formanna flokka eru þó þegar hafnar. Miðflokkurinn hafnaði í gær viðræðum við flokk núverandi forsætisráðherra og sagði hann hafa tapað kosningunum.
Samkvæmt stjórnmálaskýrendum í Svíþjóð þarf mikið að koma til, til að hægri flokkarnir sem mynda núverandi ríkisstjórn haldi velli.
Líklegast er að Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmanna, fái stjórnarmyndunarumboðið en Jafnaðarmenn héldu sig að mestu til hlés í gær og sögðu ótímabært að tjá sig um næstu skref fyrr en úrslit kosninganna væru endanlega ljós.
Talsmaður Græningja.
Formaður Kristilegra demókrata og orku- og iðnaðarráðherra.
Formaður Miðflokksins.
Formaður Svíþjóðardemókrata.
Formaður Sósíaldemókrata.
Formaður Vinstriflokksins.
Formaður Frjálslynda flokksins og menntamálaráðherra.
Formaður Moderaterna og forsætisráðherra.
Síðustu atkvæðin, svokölluð miðvikudagsatkvæði, verða talin á morgun. Þar er um að ræða atkvæði frá Svíum sem búa erlendis auk utankjörfundaratkvæða sem póstlögð voru áður en kjörfundi lauk en bárust ekki til kjörstjórna áður en hafist var handa við talningu.
Þó Jafnaðarmenn haldi sig til hlés að mestu hafa aðrir formenn verið nokkuð duglegir að tjá sig. Ulf Kristersson forsætisráðherra og formaður Moderaterna, daðraði til að mynda duglega við Miðflokkinn og sagði ljóst að flokkurinn væri ekki hluti af „sósíalíska meirihlutanum sem vill hækka skatta.“
Forystumenn Miðflokksins gáfu hins vegar lítið fyrir umleitanir Kristersson og nánast lokuðuðu og læstu dyrunum til hægri.
„Þeir gengu til kosninga með það markmið að mynda ríkisstjórn fulla af Svíþjóðardemókrötum og þannig verður það ekki. Kristersson tapaði þessum kosningum,“ sagði Hanne Hervieu meðal annars en hann situr í stjórn Miðflokksins.
Niðurstöður þingkosningaþegar 95% atkvæða hafa verið talin
Þó er ljóst að núverandi ríkisstjórnarflokkar munu halda áfram að setja pressu á Miðflokkinn, sem segja má að segja systurflokkur Framsóknar hér á landi. Miðflokkurinn hafnaði því fyrir kosningar að sitja í ríkisstjórn með Vinstri flokknum og því verður stjórnarmyndun til vinstri einnig flókin.
Svíþjóðardemókratar töpuðu fylgi í kosningunum í fyrsta sinn síðan flokkurinn komst á þing árið 2010. Tapaði flokkurinn fylgi í 285 sveitarfélögum af 290 og er ekki lengur næst stærsti flokkur Svíþjóðar.
Í morgun skrifar Aftonbladet að þessi nýja staða gæti þýtt að Svíþjóðardemókratar slaki á kröfum sínum um ráðherrastóla.
Segir í umfjöllun miðilsins að þetta hafi verið rætt innan flokksins og væri þá markmiðið að lokka forystumenn Miðflokksins að samningaborðinu sem voru skýrir með það fyrir kosningar að vilja ekki starfa með Svíþjóðardemókrötum í ríkisstjórn.