Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Tómas Arnar Þorláksson skrifar 17. september 2026 14:04 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. Sex stöðugildi hafa verið lögð niður og var starfsfólki hjá dómsmálaráðuneytinu sagt upp í dag. Freyr Gígja Gunnarsson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Freyr segir að í raun hafi tvö stöðugildi verið felld niður, ekki sé verið að ráða í tvö önnur stöðugildi þar sem starfsmenn sögðu starfi sínu lausu fyrir skömmu og þá eru samningar við tvo starfsmenn að renna út sem verða ekki framlengdir. Samkvæmt heimildum var starf stjórnarráðsfulltrúa ráðuneytisins lagt niður. Verkefni hans færast til annarra starfsmanna ráðuneytisins og til annarra stofnana. Til að mynda færist hluti starfsins til Fjársýslu ríkisins. Starf ritara ráðuneytisstjóra er einnig lagt niður og verkefni hans færð niður til annarra starfsmanna ráðuneytisins. Páll Winkel ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins segir að um erfiðan dag í ráðuneytinu sé að ræða. „Þetta er komið til til að mæta áherslum stjórnvalda um hagræðingu í ríkisrekstri og okkur ber eins og öðrum að haga starfseminni í samræmi við það. Þetta er erfitt en í þessu tilviki nauðsynlegt,“ segir hann og tekur fram að ekki sé frekari uppsögnum að vænta hjá dómsmálaráðuneytinu. Páll Winkel er ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins. „Þetta eru störf þvert á svið ráðuneytisins. Þetta eru tvær varanlegar stöður sem eru lagðar niður. Þetta eru tvær tímabundnar stöður þar sem er ekki framlengt og svo ráðum við ekki inn í tvær stöður sem að nýlega hafa losnað. Í heildina eru þetta sex starfsmenn,“ segir hann en tímabundnu störfin voru lögfræðingar sem hljóta ekki framlengingu á samning sinn. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Stjórnsýsla Rekstur hins opinbera Vinnumarkaður Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Innlent Drengirnir hafi látið vita af sér Innlent Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Erlent Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Innlent Fleiri fréttir Sundabraut verði eitt það fyrsta á dagskrá Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Gefa ríkisstjórninni rauða spjaldið Ríkið lagði eldri borgarana Laun Wolt sendla undir þúsund krónum á klukkutímann „Get ég komið fjórtán lítrum fyrir í tíu lítrum af flöskum?“ Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Rúmlega þúsund farþegar fært til flug og enginn sáttafundur í kjaradeilu Drengirnir hafi látið vita af sér Sækjandi fékk sínu framgengt: „Fabríkera einhver gögn og leggja fram“ Afturkalla lóðaúthlutun til tveggja trúfélaga Spreyttu þig á PISA-spurningunum „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Geti fundið Tækniskólanum góðan stað á Akureyri Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Með lambúshettu að prófa sírenur og gjallarhorn Lögreglan leitar tveggja drengja frá Borgarnesi Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Sjá meira