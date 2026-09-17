Innlent

Upp­sagnir hjá dóms­mála­ráðu­neytinu

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra.

Sex stöðugildi hafa verið lögð niður og var starfsfólki hjá dómsmálaráðuneytinu sagt upp í dag. Freyr Gígja Gunnarsson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Freyr segir að í raun hafi tvö stöðugildi verið felld niður, ekki sé verið að ráða í tvö önnur stöðugildi þar sem starfsmenn sögðu starfi sínu lausu fyrir skömmu og þá eru samningar við tvo starfsmenn að renna út sem verða ekki framlengdir.

Samkvæmt heimildum var starf stjórnarráðsfulltrúa ráðuneytisins lagt niður. Verkefni hans færast til annarra starfsmanna ráðuneytisins og til annarra stofnana. Til að mynda færist hluti starfsins til Fjársýslu ríkisins.

Starf ritara ráðuneytisstjóra er einnig lagt niður og verkefni hans færð niður til annarra starfsmanna ráðuneytisins. 

Páll Winkel ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins segir að um erfiðan dag í ráðuneytinu sé að ræða.

„Þetta er komið til til að mæta áherslum stjórnvalda um hagræðingu í ríkisrekstri og okkur ber eins og öðrum að haga starfseminni í samræmi við það. Þetta er erfitt en í þessu tilviki nauðsynlegt,“ segir hann og tekur fram að ekki sé frekari uppsögnum að vænta hjá dómsmálaráðuneytinu.

Páll Winkel er ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins.

„Þetta eru störf þvert á svið ráðuneytisins. Þetta eru tvær varanlegar stöður sem eru lagðar niður. Þetta eru tvær tímabundnar stöður þar sem er ekki framlengt og svo ráðum við ekki inn í tvær stöður sem að nýlega hafa losnað. Í heildina eru þetta sex starfsmenn,“ segir hann en tímabundnu störfin voru lögfræðingar sem hljóta ekki framlengingu á samning sinn.

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