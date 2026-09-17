Innlent

Lög­reglan leitar tveggja drengja frá Borgar­nesi

Samúel Karl Ólason skrifar
Szymon Suchecki (t.v.) er fjórtán ára og Cezary Kobiela (t.h.) er fimmtán ára gamall.
Szymon Suchecki (t.v.) er fjórtán ára og Cezary Kobiela (t.h.) er fimmtán ára gamall.

Lögreglan á Vesturlandi leitar að tveimur drengjum sem fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðinn sunnudag. Szymon Suchecki er fjórtán ára gamall og Cezary Kobiela er fimmtán ára.

Szymon er 165 sentímetrar á hæð, grannvaxinn og með stutt dökkt hár. Hann var klæddur í svarta peysu, svartar gallabuxur og svarta skó.

Cezary fór frá heimili sínu í Borgarnesi á sunnudaginn 13. september sl. Cezary er 178 sm á hæð, grannvaxinn, með stutt skollitað hár. Hann er klæddur í svarta peysu og svartar buxur.

Þeir sem hafa upplýsingar um ferðir þeirra eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í gegnum Neyðarlínuna með því að hringja í 112.

Lögreglumál Borgarbyggð

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