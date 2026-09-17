Lögreglan á Vesturlandi leitar að tveimur drengjum sem fóru frá heimilum sínum í Borgarnesi síðastliðinn sunnudag. Szymon Suchecki er fjórtán ára gamall og Cezary Kobiela er fimmtán ára.
Szymon er 165 sentímetrar á hæð, grannvaxinn og með stutt dökkt hár. Hann var klæddur í svarta peysu, svartar gallabuxur og svarta skó.
Cezary fór frá heimili sínu í Borgarnesi á sunnudaginn 13. september sl. Cezary er 178 sm á hæð, grannvaxinn, með stutt skollitað hár. Hann er klæddur í svarta peysu og svartar buxur.
Þeir sem hafa upplýsingar um ferðir þeirra eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í gegnum Neyðarlínuna með því að hringja í 112.