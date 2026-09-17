Minnstu mátti muna að saga Latabæjar hefði glatast og búningur Sollu Stirðu í þokkabót þegar óprúttnir þjófar brutust inn á vinnustofu Magnúsar Scheving í miðbæ Reykjavíkur í fyrrinótt. Lögregla var fljót að hafa uppi á þjófunum með aðstoð þekktasta hjólahvíslara landsins.
„Við komum á skrifstofuna í gærmorgun og sáum merki um mannaferðir og svo kom í ljós að það hafði ýmsu furðulegu verið stolið, eins og gömlu peysunni minni se még nota þegar mér verður kalt, haugaslitin og léleg og það furðulegasta var að að búningur Sollu Stirðu var tekinn, alvöru búningur Hildar Völu,“ segir Arna Sigrún Haraldsdóttir verkefnastjóri í samtali við Vísi.
„Hvað þjófurinn ætlaði að gera við Sollu Stirðu, það skil ég ekki. Svo voru krakkabolir, sýnishorn af búningum fyrir krakka teknir líka og allskonar furðulegt sem skipti litlu máli, eins og ein bók. En það sem verra var að það var tekinn harður diskur með allskonar efni, þrjátíu ára sögu Latabæjar sem Maggi hefur verið að safna að sér undanfarin ár til þess að undirbúa heimildarmynd. Og það var út af því sem við fórum á flug og ég fór út um allan bæ að leita að þýfinu.“
Arna segir að öryggismyndavélar hafi leitt í ljós að þjófarnir hefðu verið tveir á ferð. Sést hafi í andlit annars þeirra en Arna segist hafa leitað til Bjartmars Leossónar, betur þekktur sem Hjólahvíslarinn til að falast eftir upplýsingum um manninn. Bjartmar hafi kannast við kauða og lögregla í kjölfarið haft upp á manninum.
„Þannig að bæði hann og lögreglumennirnir, þetta eru algjörar hetjur. Brotist inn að morgni og seinni partinn er lögreglan búin að hafa upp á manninum og finna þýfið. Þetta er stórkostlegur endir og við erum lögreglunni og Bjartmari mjög þakklát fyrir aðstoðina, enda er þetta ómetanlegur menningararfur sem þarna hefði annars glatast.“
„Þetta eru bestu fréttir sem við höfum fengið lengi,“ segir Magnús Scheving í samtali við Vísi um fund þýfisins. Hann segir um ómetanlegt efni að ræða. Nú sé auðveldara að sjá húmorinn í leiðindaatviki.
„Hann valdi að minnsta kosti alla réttu hlutina og það er greinilegt að hann hefur góðan smekk, það er bara spurning hvað hann ætlaði að gera með þetta dót, hvort hann ætlaði að koma og skemmta með nýja íþróttaálfinum eða hvað,“ segir Magnús hlæjandi.