Fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra segir að formaður Flokks fólksins hafi verið ágeng á meðan hann jafnaði sig á sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð. Þar hafi hún tjáð honum að hann þyrfti að hætta sem ráðherra. Hann sagði sig úr flokknum í kjölfarið.
Þetta segir Guðmundur Ingi Kristinsson í samtali við RÚV um samskipti sín við Ingu Sæland. Hún hafi krafist þess að komast inn á sjúkrastofu hans en það hafi verið samtal hennar við eiginkonu hans sem hafi orðið þess valdandi að hann ákvað að yfirgefa Flokk fólksins.
„Það var samtal um að hún vildi koma inn á sjúkrastofuna og hitta mig vegna þess að henni fannst ég hafa verið allt of lengi frá, níu daga og þetta gengi ekki upp. Ég yrði bara að hætta sem ráðherra,“ segir hann í frétt RÚV. Konan hans hafi neitað því að hleypa henni inn á sjúkrastofuna.
Þetta hafi verið á þriðja degi jóla í fyrra og það mætti bíða með þetta þar til Guðmundur kæmi heim.
Inga Sæland hyggst ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins á þessari stundu.
Guðmundur tilkynnti þann 8. janúar að hann myndi segja af sér sem mennta- og barnamálaráðherra vegna veikinda. Hann myndi halda áfram sem þingmaður Flokks fólksins.
Í apríl var svo greint frá afsögn Guðmundar úr Flokki fólksins. Þá sagði hann ótilgreindan persónulegan trúnaðarbrest sem varðaði persónuleg samskipti innan flokksins ástæðu brotthvarfsins.
„Að vandlega íhuguðu máli hef ég ákveðið að segja skilið við Flokk fólksins. Ég sagði mig úr flokknum í morgun og hef greint forseta Alþingis frá þessari ákvörðun. Ég hyggst áfram gegna störfum sem Alþingismaður fyrir Suðvesturkjördæmi en verð nú þingmaður utan flokka. Ég styð ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur áfram af heilum hug og mun leggja mitt af mörkum við að styðja stjórnina til góðra verka,“ sagði í yfirlýsingu frá honum á þeim tíma.
Við það tilefni gaf Inga út að mikil eftirsjá væri af Guðmundi Inga.
„Nú þegar Flokkur fólksins er kominn til áhrifa með þátttöku í ríkisstjórn til að fylgja eftir okkar baráttumálum, er því sárt að hann skuli kjósa að starfa einn utan þingflokka á Alþingi. Það er hins vegar með stjórnmálin eins og annað í lífinu, hver og einn verður að ráða sínum næturstað. Ég þakka Guðmundi Inga fyrir náið og gott samstarf síðast liðin áratug og óska honum velfarnaðar í framtíðinni.“
Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um að Inga Sæland hyggist ekki veita viðtal á þessari stundu.