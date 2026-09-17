Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Tómas Arnar Þorláksson skrifar 17. september 2026 11:53 Albert Björn Lúðvígsson, lögmaður Félags Múslíma á Íslandi. vísir/samsett Talsmenn Félags múslíma á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hér á landi segjast alfarið koma af fjöllum hvað varðar áform Reykjavíkurborgar um að afturkalla lóðarúthlutun til trúfélaganna. Félögin segja ekkert erindi þess efnis hafa borist frá borginni. Morgunblaðið greindi frá því í gærkvöldi að lögð verði fram tillaga á fundi borgarráðs Reykjavíkur sem stendur nú yfir til að afturkalla lóðaúthlutanir til Félags múslíma á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Stefndu á framkvæmdir í haust Félag múslíma fékk lóð við Suðurlandsbraut 76 úthlutaða undir bænahús og samþykkti borgin byggingarleyfi fyrir 677 fermetra mosku árið 2021. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan fékk lóð við Mýragötu árið 2008. Íbúar mótmæltu fyrirhugaðri stærð kirkjunnar og var turnum hennar fækkað og hún lækkuð árið 2020. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, sagði í samtali við Morgunblaðið að trúfélögunum hafi verið send bréf í sumar en að þau hafi ekki nýtt tækifærið til að mótmæla afturkölluninni innan tveggja vikna. Fréttirnar komu Timur Zolotuskiy, presti og formanni rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar, í opna skjöldu þegar að fréttastofa hafði samband við hann í morgun. Hann segir félagið hafa stefnt að framkvæmdum í haust og að beðið hafi verið eftir samþykki frá umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar. Óska eftir fundi með borgarstjóra Albert Björn Lúðvígsson, lögmaður Félags múslíma á Íslandi, segir félaginu ekki hafa borist neitt erindi eða bréf frá Reykjavíkurborg. Stjórn félagsins komi alfarið af fjöllum. „Þessar fréttir komu okkur að óvörum. Félag múslíma á Íslandi kannast ekki við það að hafa fengið erindi frá Reykjavíkurborg um mögulega afturköllun þessarar lóðar. Þvert á móti hefur félagið haldið áfram að vinna við það að hanna mjög glæsilegt hús á lóðinni og er að sækja um byggingarleyfi til byggingarfulltrúans í Reykjavík. Þannig að þessar fréttir komu bara eins og þruma úr heiðskíru lofti.“ Hann segist ekki vita hvers vegna umrædd tilkynning hafi ekki skilað sér til félagsins. „Það er hins vegar pínu einkennilegt að þetta hafi birst í fréttum í gærkvöldi og svo liggi fyrir tillaga fyrir borgarráði í morgun án þess að það hafi verið gerð tilraun, allavega meiri heldur en sagt er frá, til þess að hafa samband við þessi félög og það er miður. Félag múslíma á Íslandi hefur óskað eftir fundi með fulltrúum borgarráðs og borgarstjóra til að fara yfir þetta mál. Til að fá að leggja fram andmæli.“ Hann segir miklum fjármunum hafa verið veitt í verkefnið undanfarin ár. „Félag múslíma á Íslandi áskilur sér allan rétt í því samhengi. Það er ótímabært að segja til um það hvort að skaðabótaskylda er fyrir hendi eða ekki, en félagið áskilur sér allan rétt í þessu sambandi.“ Félagið fékk þessa lóð úthlutaða 2013, er það að einhverju leyti skiljanlegt að afturkalla þessa úthlutun eftir svo langan tíma? „Það geta verið réttmæt sjónarmið að þessi trúfélög hafa ekki klárað sínar byggingar. Þetta á við um Ásatrúarfélagið, rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna og Félag múslíma. Það er hins vegar erfitt fyrir þessi litlu félög að fjármagna þessi hús. Ég geri ráð fyrir að það strandi helst á því. Þannig að ég tel að borgin hefði hið minnsta mátt eiga betra samtal við trúfélögin áður en þessi tillaga kom fram.“ Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, sat enn fund ráðsins þegar að fréttastofa setti sig í samband við hann. 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