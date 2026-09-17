Afgreiðslu tillögu um að afturkalla lóðarúthlutun til tveggja trúfélaga var frestað á fundi borgarráðs í morgun. Borgarráði barst póstur frá Félagi múslíma á Íslandi á meðan á fundinum stóð. Félagið kom af fjöllum um að mál þeirra væri til afgreiðslu á fundinum.
Þetta staðfestir Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, í samtali við fréttastofu.
Greint var frá því í morgun að til stæði að leggja fram tillögu á fundi ráðsins um að afturkalla lóðaúthlutanir til Félags múslíma á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Talsmenn félaganna báru fyrir sig í samtali við fréttastofu í dag að þeir hefðu ekkert erindi fengið frá Reykjavíkurborg síðustu vikur.
Samkvæmt lögum þarf að veita hlutaðeigandi aðila andmælarétt áður en tekin er íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun í máli sem varðar viðkomandi. Einar segir að erindi hafi vissulega verið send trúfélögunum í gegnum réttar boðleiðir. Félögin hafi greinilega ekki séð póstinn frá borginni.
„Við fengum bréf inn í borgarráð frá lögmanni Félags múslima á Íslandi þar sem hann lýsti því að þeir hefðu ekki fengið neina tilkynningu. Þannig að við ákváðum að fresta afgreiðslu málsins. Það er eðlilegt að menn njóti andmælaréttar þegar við erum að taka stjórnsýsluákvarðanir,“ segir Einar og heldur áfram:
„Við sendum þeim póst 18. ágúst, bæði Félagi múslima á Íslandi og rétttrúnaðarkirkjunni. Þeir virðast ekki hafa séð þann póst, gott og vel, við gefum þeim bara aðeins lengri andmælarétt og eigum þá í samtali. Þess ber að geta að báðir aðilar hafa haldið á þessum lóðum um árabil hér á Suðurlandsbraut frá árinu 2013. Allir framkvæmdafrestir eru löngu liðnir og við teljum mikilvægt að koma þessum lóðum í hendur þeirra sem vilja byggja.“
Erindið hafi verið sent í gegnum island.is sem sé lögmæt leið til að tilkynna stjórnvaldsákvarðanir.
„Þannig gerðum við það eins og við höfum bara gert í gegnum tíðina og ég kann engar skýringar á því að þeir hafi ekki séð þessa tilkynningu. Ég bara hvet alla til þess að fylgjast vel með ísland.is.“
Hann segir mikilvægast að lóðir komist í hendur þeirra sem ætli í raun að byggja. Um verðmæti í eigu borgarbúa sé að ræða. Því sé mikilvægt að eitthvað komi út úr sölu lóða þeim til hagsbóta.