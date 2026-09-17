Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð Lovísa Arnardóttir skrifar 17. september 2026 12:31 Norsk-írska söngkonan Emmy tók þátt í Eurovision fyrir Írland árið 2025 í Basel. Írar hafa ekki tekið þátt síðan þá. Myndin er tekin í aðdraganda keppninnar árið 2025 og má sjá palestínska fánann í bakgrunni. Vísir/EPA Írska ríkissjónvarpið, RTÉ, hefur staðfest að Írland muni ekki taka þátt í Eurovision í ár og að þau muni heldur ekki sýna keppnina á sjónvarpsstöð sinni. Írar tóku ekki þátt í Eurovision í fyrra eins og Ísland, Holland og Spánn. Í frétt RTÉ segir að í yfirlýsingu hafi komið fram að afstaða RTÉ sé óbreytt og vísað til stöðunnar á Gasa og mannúðarkrísunnar sem enn er í gangi þar vegna stríðs Ísraela á Gasa. Þá segir einnig í yfirlýsingunni að RTÉ hafi þungar áhyggjur af því að enn sé alþjóðlegum fjölmiðlum hindraður aðgangur að svæðinu. Greint var frá því fyrr í þessum mánuði að stjórn Ríkisútvarpsins hafi ekki tekið neina ákvörðun um þátttöku Íslands í keppninni og að líklega muni það ekki liggja fyrir fyrr en í desember. Darina Nikolaeva Yotova, eða Dara, sigraði keppnina í vor með laginu Bangaranga sem haldin var í Vín í Austurríki. Keppni næsta árs verður í Burgas í Búlgaríu frá 11. til 13. maí. Verði saknað Haft er eftir Martin Green, framkvæmdastjóra keppninnar, í frétt RTÉ að Eurovision þyki miður að þau ætli ekki að taka þátt en að þau virði ákvörðunina. „Þau eru enn mikils metinn meðlimur fjölskyldunnar og verður saknað,“ bætti hann við og að EBU, samband evrópskra sjónvarpsstöðva, myndi halda áfram að vera í samtali við RTÉ og að þau voni að þau snúi aftur í keppnina síðar. Írar, eins og aðrar þjóðir sem ekki voru með í fyrra, tóku þá ákvörðun eftir að EBU tilkynnti að Ísraelum yrði leyft að taka þátt en hávært ákall var frá þessum þjóðum um að þeim yrði vísað úr keppni líkt og Rússum var við innrás í Úkraínu. Hollendingar hafa áður tilkynnt að þeir ætli ekki að taka þátt í keppninni á næsta ári. Ekki er búið að tilkynna hverjir taka þátt. EBU tilkynnti fyrr á þessu ári að nýjar reglur muni vera í gildi í Eurovision-keppninni á næsta ári sem kveða meðal annars á um að flytjendur þurfi að vera eldri en átján ára og að sigurþjóðir geti misst rétt á að halda keppnina ef vopnuð átök eiga sér stað í landinu. Írar tóku fyrst þátt í Eurovision árið 1965 og hafa unnið sjö sinnum, síðast árið 1996 þegar Eimear Quinn sigraði með lagið The Voice. Eurovision Írland Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Holland Spánn Tengdar fréttir Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Eurovision, evrópska söngvakeppnin, verður haldin í borginni Burgas í Búlgaríu 11. til 15. maí á næsta ári. Söngkonan Dara sigraði keppnina með lagið Bangaranga í maí í Vínarborg í maí á þessu ári. 13. ágúst 2026 09:13 Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Ísraelska hárvörufyrirtækið Moroccanoil hefur tekið ákvörðun um að framlengja ekki samning sinn við Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Samstarf keppninnar og ísraelska fyrirtækisins hefur verið umdeilt í gegnum tíðina, rétt eins og þátttaka Ísraels í keppninni. 13. ágúst 2026 18:03 Mest lesið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Karl Th. Birgisson er látinn Lífið „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ Tónlist Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Lífið Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Bíó og sjónvarp Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Lífið Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Lífið Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Lífið samstarf Próteinskammtur alltaf með í töskunni Lífið samstarf Fleiri fréttir Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Sjá meira