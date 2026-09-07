Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. september 2026 14:00 Fjórar tónlistarstjörnur saman í New York. Clairo, Troy Sivan, Robyn og Laufey. Instagram Stórstjarnan Laufey Lín er mætt til New York eftir stutt og gott stopp hér á Íslandi. Dagar tónlistarkonunnar eru sannarlega viðburðaríkir en um helgina skellti hún sér á tónleika hjá sænsku poppstjörnunni Robyn og átti góðar stundir með henni að þeim loknum. Robyn hefur verið gríðarlega vinsæl í popp-og danstónlistarsenunni í áratugi og hennar þekktasti smellur er án efa Dancing On My Own frá árinu 2010. Undanfarna mánuði hefur lagið aftur risið í vinsældum hjá yngri kynslóðum en það var fyrirferðamikið í Netflix-kvikmyndinni Voicemails for Isabelle sem kom út í sumar og fór beint í fyrsta sæti á vinsældarlista streymisveitunnar. Robyn er nú á tónleikaferðalagi og tróð upp í tónleikahöllinni Barclays Center í Brooklyn, New York um helgina. Laufey var meðal áhorfenda ásamt ástralska tónlistarmanninum Troy Sivan og bandarísku söngkonunni Clairo. View this post on Instagram A post shared by robyn (@robynkonichiwa) Robyn birti myndasyrpu á Instagram bæði af tónleikunum og eftirpartýi með stjörnunum og virtust hún og Laufey hinir mestu mátar. Laufey Lín Tónlist Bandaríkin Mest lesið Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi Lífið Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tíska og hönnun Sögufrægt verslunarhús til sölu Lífið 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Fleiri fréttir Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Sjá meira