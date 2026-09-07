Tónlist

Lauf­ey djammaði með Robyn og Troy Sivan

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fjórar tónlistarstjörnur saman í New York. Clairo, Troy Sivan, Robyn og Laufey.
Fjórar tónlistarstjörnur saman í New York. Clairo, Troy Sivan, Robyn og Laufey. Instagram

Stórstjarnan Laufey Lín er mætt til New York eftir stutt og gott stopp hér á Íslandi. Dagar tónlistarkonunnar eru sannarlega viðburðaríkir en um helgina skellti hún sér á tónleika hjá sænsku poppstjörnunni Robyn og átti góðar stundir með henni að þeim loknum.

Robyn hefur verið gríðarlega vinsæl í popp-og danstónlistarsenunni í áratugi og hennar þekktasti smellur er án efa Dancing On My Own frá árinu 2010. Undanfarna mánuði hefur lagið aftur risið í vinsældum hjá yngri kynslóðum en það var fyrirferðamikið í Netflix-kvikmyndinni Voicemails for Isabelle sem kom út í sumar og fór beint í fyrsta sæti á vinsældarlista streymisveitunnar. 

Robyn er nú á tónleikaferðalagi og tróð upp í tónleikahöllinni Barclays Center í Brooklyn, New York um helgina. Laufey var meðal áhorfenda ásamt ástralska tónlistarmanninum Troy Sivan og bandarísku söngkonunni Clairo. 

Robyn birti myndasyrpu á Instagram bæði af tónleikunum og eftirpartýi með stjörnunum og virtust hún og Laufey hinir mestu mátar. 

Laufey Lín Tónlist Bandaríkin


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