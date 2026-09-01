Tónlist

Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Góðir gestir skemmtu sér í útgáfuhófi Tatjönu og Nova í Bíó Paradís.
Góðir gestir skemmtu sér í útgáfuhófi Tatjönu og Nova í Bíó Paradís. Róbert Arnar

Stemmingin var rífandi góð þegar Nova fagnaði útgáfu ábreiðunnar „Einhver elskar mig“ eftir Tatjönu í Bíó Paradís. Dýnamíska dúóið Cyber hitaði upp fyrir Tatjönu sem flutti síðan útgáfu sína af sígildum smelli Páls Óskars auk fleiri laga.

Ábreiður er verkefni á vegum Nova þar sem fyrirtækið fær til liðs við sig upprennandi íslenskt tónlistarfólk sem glæðir eldri íslenska smelli nýju lífi. Markmið verkefnisins er að tengja saman ólíkar kynslóðir tónlistarfólks og kynna þekkt lög í nýjum og ferskum búningi.

Á síðustu tveimur árum hefur Nova gefið út fjórar ábreiður. Inspector Spacetime reið á vaðið með „Í Reykjavíkurborg“ eftir Jóhann Helgason, í fyrra setti Saint Pete smellinn „Superman“ eftir Ladda í nýjan búning og í sumar gaf Elvar út sína útgáfu af „Hlið við hlið“ eftir Friðrik Dór.

Í nýjustu ábreiðunni tók Tatjana lagið „Einhver elskar mig“ eftir Pál Óskar en lagið er í sérstöku uppáhaldi hjá Páli Óskari, sem lýsti yfir ánægju með að Tatjana skyldi vilja vinna áfram með það og færa því nýtt líf.

Nova og Tatjana fögnuðu laginu með útgáfupartýi í Bíó Paradís í síðustu viku og mætti fjöldi góðra gesta. Stemmingin náði svo hámarki þegar Tatjana flutti lagið fyrir fullum sal og fangaði ljósmyndarinn Róbert Arnar stuðið á mynd.

Donna Cruz, Berglind Jónsdottir og Snæfríður skvísulegar.Róbert Arnar

Tatjana glæsileg í gallajakka og hlébarðsbuxum.Róbert Arnar

Sigurbjörn Ari og Arnar Eyfells í góðum gír.Róbert Arnar

Sandra Sæmundardóttir og Steinunn Ósk glæsilegar.Róbert Arnar

Álfheiður Marta, Tatjana og Margrét Unnur.Róbert Arnar

Benjamín Snær, REA og Darri Tryggvason. Róbert Arnar

Kristín Filippía, Rakel María og Steinunn Eydal. Róbert Arnar

Jóhanna Rakel og Salka Valsdóttir tóku lagið.Róbert Arnar

Fjöldi fólks mætti í Bíó Paradís í útgáfuhófið.Róbert Arnar

Cyber gáfu allt í flutninginn.Róbert Arnar

Tatjana tók lagið.Róbert Arnar

Tatjana skemmti fólkinu.Róbert Arnar

Tónlistarmyndbandið við „Einhver elskar mig“ var spilað.Róbert Arnar
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