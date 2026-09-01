Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. september 2026 11:01 Góðir gestir skemmtu sér í útgáfuhófi Tatjönu og Nova í Bíó Paradís. Róbert Arnar Stemmingin var rífandi góð þegar Nova fagnaði útgáfu ábreiðunnar „Einhver elskar mig“ eftir Tatjönu í Bíó Paradís. Dýnamíska dúóið Cyber hitaði upp fyrir Tatjönu sem flutti síðan útgáfu sína af sígildum smelli Páls Óskars auk fleiri laga. Ábreiður er verkefni á vegum Nova þar sem fyrirtækið fær til liðs við sig upprennandi íslenskt tónlistarfólk sem glæðir eldri íslenska smelli nýju lífi. Markmið verkefnisins er að tengja saman ólíkar kynslóðir tónlistarfólks og kynna þekkt lög í nýjum og ferskum búningi. Á síðustu tveimur árum hefur Nova gefið út fjórar ábreiður. Inspector Spacetime reið á vaðið með „Í Reykjavíkurborg“ eftir Jóhann Helgason, í fyrra setti Saint Pete smellinn „Superman“ eftir Ladda í nýjan búning og í sumar gaf Elvar út sína útgáfu af „Hlið við hlið“ eftir Friðrik Dór. Í nýjustu ábreiðunni tók Tatjana lagið „Einhver elskar mig“ eftir Pál Óskar en lagið er í sérstöku uppáhaldi hjá Páli Óskari, sem lýsti yfir ánægju með að Tatjana skyldi vilja vinna áfram með það og færa því nýtt líf. Nova og Tatjana fögnuðu laginu með útgáfupartýi í Bíó Paradís í síðustu viku og mætti fjöldi góðra gesta. Stemmingin náði svo hámarki þegar Tatjana flutti lagið fyrir fullum sal og fangaði ljósmyndarinn Róbert Arnar stuðið á mynd. Donna Cruz, Berglind Jónsdottir og Snæfríður skvísulegar.Róbert Arnar Tatjana glæsileg í gallajakka og hlébarðsbuxum.Róbert Arnar Sigurbjörn Ari og Arnar Eyfells í góðum gír.Róbert Arnar Sandra Sæmundardóttir og Steinunn Ósk glæsilegar.Róbert Arnar Álfheiður Marta, Tatjana og Margrét Unnur.Róbert Arnar Benjamín Snær, REA og Darri Tryggvason. Róbert Arnar Kristín Filippía, Rakel María og Steinunn Eydal. Róbert Arnar Jóhanna Rakel og Salka Valsdóttir tóku lagið.Róbert Arnar Fjöldi fólks mætti í Bíó Paradís í útgáfuhófið.Róbert Arnar Cyber gáfu allt í flutninginn.Róbert Arnar Tatjana tók lagið.Róbert Arnar Tatjana skemmti fólkinu.Róbert Arnar Tónlistarmyndbandið við „Einhver elskar mig“ var spilað.Róbert Arnar Tónlist Tónleikar á Íslandi Nova Reykjavík Mest lesið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Lífið Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Hvað veistu um... fugla? Lífið Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Lífið Hvers vegna teljum við alla vera að dæma okkur (þegar enginn er að fylgjast með)? Áskorun Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi Lífið Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Lífið Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Lífið Sonurinn fékk nafnið Skógur Lífið Fleiri fréttir Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Sjá meira