Tónlist

Fjór­tán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó

Agnar Már Másson skrifar
Yasiin Bey átti að koma fram í Gamla bíói á í mars en tónleikunum frestað fram í september. Nú er uppselt á tónleikana.
Yasiin Bey átti að koma fram í Gamla bíói á í mars en tónleikunum frestað fram í september. Nú er uppselt á tónleikana. Getty

Á annan tug tónlistarmanna mun hita upp fyrir Yasiin Bey, fyrrum Mos Def, þegar hann leikur á tónleikum í Gamla bíó á fimmtudag.

REW, sem halda utan um upphitunina, greina frá þessu í tilkynningu. Þar munu fjórtán listamenn úr íslenskri hipphoppsenu, bæði nýjum og eldri nöfnum, áður en Yasiin sjálfur stígur á svið.

Kitlu fyrir upphitunarsýninguna má sjá hér að neðan en uppselt er á tónleikana.

Fram koma:

  • B-Ruff
  • Daron Karl
  • Heimir Bjéjoð
  • Class B
  • Kzoba
  • Ruby Francis
  • Hlynur Ingólfsson
  • Joey Christ
  • Emilía Hugrún
  • Byrkir B
  • Gísli Galdur
  • Kjartan Trauner
  • 7 Berg
  • Saint Pete

Tónleikarnir áttu að fara fram í Gamla bíó 9. maí var óvænt frestað til 10. septembers, fimmtudagsins næstkomandi. Óviðráðanlegar aðstæður hjá rapparanum eru ástæðan fyrir frestuninni..

Yasiin Bey, áður þekktur sem Mos Def, sló í gegn á tíunda áratugnum sem hluti af hip-hop-dúóinu Black Star ásamt Talib Kweli. Á sólóferli sínum hefur hann gefið út sígildar plötur á borð við Black on Both Sides og The New Danger og starfað með listamönnum á borð við Kanye West, Madlib og J Dilla.

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