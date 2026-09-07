Á annan tug tónlistarmanna mun hita upp fyrir Yasiin Bey, fyrrum Mos Def, þegar hann leikur á tónleikum í Gamla bíó á fimmtudag.
REW, sem halda utan um upphitunina, greina frá þessu í tilkynningu. Þar munu fjórtán listamenn úr íslenskri hipphoppsenu, bæði nýjum og eldri nöfnum, áður en Yasiin sjálfur stígur á svið.
Kitlu fyrir upphitunarsýninguna má sjá hér að neðan en uppselt er á tónleikana.
Fram koma:
Tónleikarnir áttu að fara fram í Gamla bíó 9. maí var óvænt frestað til 10. septembers, fimmtudagsins næstkomandi. Óviðráðanlegar aðstæður hjá rapparanum eru ástæðan fyrir frestuninni..
Yasiin Bey, áður þekktur sem Mos Def, sló í gegn á tíunda áratugnum sem hluti af hip-hop-dúóinu Black Star ásamt Talib Kweli. Á sólóferli sínum hefur hann gefið út sígildar plötur á borð við Black on Both Sides og The New Danger og starfað með listamönnum á borð við Kanye West, Madlib og J Dilla.