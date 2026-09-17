Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi

Ég keypti mér nýverið stóran dall af fæðubótarefninu kreatíni – ég hafði heyrt að það væri miðaldra konum allra meina bót. Þegar efnið fór að valda mér óþægindum í maga gerði ég það sem hvaða heilvita manneskja hefði gert: Ég fór aftur í búðina og keypti dall af ennþá dýrara kreatíni.
Magaverkirnir hurfu. Í staðinn fékk ég svefntruflanir. Ég neitaði hins vegar að gefast upp. Kreatín hafði lengi notið vinsælda meðal íþróttafólks. Nú héldu gárungar því fram að duftið bætti einnig atgervi fólks sem kæmi aldrei nokkurn tímann nálægt líkamsræktarstöð. Ef hægt væri að forðast bingó-vængi án þess að lyfta svo mikið sem litla fingri – hvað þá lóði – hugðist ég ekki láta slíkt tækifæri mér úr greipum renna.
Ég spurði ChatGPT hvernig komast mætti hjá aukaverkununum. Vitlíkið yfirheyrði mig um aðstæður og gaf mér ráð. Að lokum bætti það hins vegar við:
Þú gætir líka einfaldlega sleppt því að taka kreatín.
Ég gapti. Sleppt því að taka kreatín! En hvað með heilbrigði? Langlífi? Eilífa æsku? Var þetta liður í áformum gervigreindarinnar um að stúta mannkyninu?
Eftir stutta athugun lá svarið í augum uppi: Nei. Það þarf ekki gervigreind til að stúta mannkyninu þegar mannleg greind er fullfær um verkið.
Það er í eðli mannsins að vilja sigrast á dauðanum. Ásókn í eilíft líf getur þó reynst stórhættuleg.
Fyrsta keisara Kína, Qin Shi Huang, tókst að sameina stríðandi konungsríki undir einni stjórn. Næsta verk hans varð ekki jafnfarsælt.
Qin Shi Huang þráði ekkert heitar en að lifa að eilífu. Hann fól því fremstu hugsuðum samtíma síns að búa til uppskrift að ódauðleikanum. Eftir að hafa veitt því athygli að lífverur mengaðar kvikasilfri rotnuðu hægar en aðrar blönduðu þeir handa keisaranum heilsudrykk sem innihélt þungmálminn.
Talið er að sú tilraun keisarans til að lifa að eilífu hafi dregið hann til dauða.
Erfitt er annað en að hlæja að glópsku miðaldra manns sem var uppi fyrir meira en tvö þúsund árum. Tímarnir hafa þó ekki breyst jafnmikið og við viljum vera láta.
Í nýútkominni bók, sem stefnir nú hratt á topp metsölulistans í Bretlandi, eru lesendur hvattir til að henda öllum vítamínum sínum beinustu leið í ruslafötuna.
Í bókinni Make Me Well kafar læknirinn Xand van Tulleken ofan í heilsuiðnaðinn. Tekur hann sérstaklega fyrir sístækkandi markað fyrir vítamín. Segir hann allar rannsóknir bera að sömu niðurstöðu: Vítamín og önnur fæðubótarefni eru vita gagnslaus heilbrigðum einstaklingum. Aðeins meðal þess afmarkaða hóps fólks sem raunverulega þjáist af vítamínskorti geri slík meðöl gagn.
En þá er ekki öll sagan sögð.
Bandaríska dagblaðið Washington Post birti í síðustu viku frétt af hugsanlegri skaðsemi margra vinsælla fæðubótarefna. Á lista komst hin ástsæla íslenska aukaafurð fiskvinnslunnar: þorskalýsið.
Nýjar rannsóknir sýna fylgni milli neyslu omega-3 fæðubótarefna og hraðari hugrænnar hnignunar hjá eldra fólki. Aðrar rannsóknir benda til þess að lýsisneysla hamli bata eftir heilaskaða. Er ein möguleg skýring sú að heilinn breytist með aldri. Fæðubótarefni sem kann að vera meinlaust á yngri árum getur verið skaðlegt síðar á ævinni.
Þorskalýsi hefur stöðu sem þjóðargersemi hér á landi. Er raunverulega ástæða til að henda lýsinu í ruslið?
Gervigreind ráðlagði mér að nálgast neyslu kreatíns af yfirvegun og spurði: Er ávinningurinn meiri en áhættan?
Ég hugsaði mig um. Óþægindin voru töluverð. Ávinningurinn var hins vegar langt frá því að vera vís. Ég ákvað að henda kreatíninu í ruslið.
En hvað um lýsið?
Þótt rannsóknir sýni fylgni milli neyslu lýsis og vitrænnar hnignunar hjá eldra fólki er alls ekki búið að sýna fram á orsakatengsl með afgerandi hætti.
Eitt ber rannsóknum þó saman um: Gagnsemi lýsis er lítil sem engin.
Ef ávinningurinn er enginn, til hvers að taka áhættuna?
Skóli barnanna hófst loks í vikunni hér í London þar sem ég bý. Að vanda kem ég undan sumrinu full af sjálfsfyrirlitningu. Guð hvað börnin mín hljóta að vera fegin að komast í skólann eftir að hafa þurft að þola mig í sjö vikur.
Margt er hægt að kaupa fyrir peninga: Flottan bíl, nuddpott, þjóðaratkvæðagreiðslu ... Greiðendur húsnæðislána gerðu sér margir vonir um að kaupa eitthvað fínt fyrir peninginn sem yrði afgangs af ráðstöfunartekjunum þegar Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Eftir nýliðna þjóðaratkvæðagreiðslu sjá þeir hins vegar fram á að búa við núverandi ofurvexti um aldir alda.
„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.
Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.