Kynfræðingurinn Sigríður Dögg Arnardóttir og Sævar Eyjólfsson, smiður og fyrrverandi knattspyrnumaður, eru skilin. Þau þekktust frá fornu fari þegar þau byrjuðu saman árið 2020 og giftu sig í New York árið 2022.
Smartland greindi frá tíðindunum í morgun og staðfesti Sigga Dögg við miðilinn að hún væri orðin einhleyp.
Sigga Dögg er einn þekktasti kynfræðingur landsins og hefur vakið athygli í gegnum tíðina vegna kynfræðslu sinnar og hispurslauss tals um kynlíf. Sævar Eyjólfsson er handlaginn smiður og lék knattspyrnu á yngri árum þar sem hann raðaði inn mörkum fyrir Njarðvík, Hauka, Þrótt og ÍBV.
Þau þekktust frá fornu fari og voru bæði nýlega fráskilin þegar þau endurnýjuðu kynnin á stefnumótaforritinu Tinder. Þau byrjuðu saman árið 2020 og trúlofuðu sig ári síðar. Þau giftu sig í New York vorið 2022 þar sem dragdrottning gaf þau saman og héldu brúðkaupsveislu hér á landi um sumarið.
Þau unnu saman að verkefninu Better Sex, streymisveitu fyrir fullorðna með fræðslu um kynlíf, og unnu frumkvöðlakeppnina Gulleggið árið 2023 með verkefninu. Nú hafa leiðir skilið hjá parinu.