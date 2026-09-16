Lífið á Vísi kynnir frumsýningu á fyrstu stiklu þáttanna Elmu, sem er ný íslensk spennuþáttaröð úr bókinni Marrið í stiganum eftir Evu Björgu. Unnur Birna Backman og Nikulás Hansen Daðason fara með aðalhlutverk.
Elma verður frumsýnd í Sjónvarpi Símans Premium 15. október. Þættirnir eru byggðir á glæpasögu Evu Bjargar og nú hefur fyrsta stiklan úr þáttunum litið dagsins ljós, en hana má sjá í spilaranum hér að neðan:
Sjónvarpsserían Elma segir frá rannsóknarlögreglukonunni Elmu Jónsdóttur sem snýr aftur á æskuslóðir sínar á Akranesi eftir mikið áfall í Reykjavík. Hún vonast eftir rólegra lífi á Skaganum en það reynist skammgóður vermir.
„Við höfum verið mjög spennt fyrir því að sýna Elmu og er sérstaklega gaman að geta loksins gefið fólki fyrstu almennilegu innsýnina í þættina. Marrið í stiganum er frábær grunnur að spennandi íslenskri þáttaröð. Við hlökkum mikið til að áhorfendur fái að kynnast Elmu og þessum heimi í október,“ segir Birkir Ágústsson, framkvæmdastjóri miðla hjá Símanum.
Fljótlega eftir heimkomuna dregst Elma inn í rannsókn sem teygir anga sína langt aftur í fortíð bæjarins. Mál sem í fyrstu virðist afmarkað vekur upp spurningar um hvarf átta ára stúlku 25 árum áður og smám saman fara gömul leyndarmál að koma upp á yfirborðið.
Með Elmu í rannsókninni er samstarfsmaður hennar, Sævar, og saman þurfa þau að greiða úr flóknu máli þar sem fortíð og nútíð fléttast saman og ekki er allt sem sýnist.
„Það var mikill heiður á sínum tíma að ná samningum við Evu Björgu og Forlagið um þennan bókaflokk. Bækurnar um Elmu hafa komið út í hátt í tuttugu löndum og Eva Björg á því lesendahóp langt út fyrir landsteinana, þannig að serían stendur á góðum grunni.
Nú er loksins komið að frumsýningu og við hlökkum til að koma sögunni til íslenskra áhorfenda. Svo vonum við að þættirnir eigi eftir að ferðast jafn víða og bækurnar,“ segir Andri Ómarsson, framkvæmdastjóri Glassriver. Glassriver framleiðir Elmu í samstarfi við Símann og Mediawan.