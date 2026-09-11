Tónlist

„Verstur af öllu er hel­vítis doðinn, vera heima og vor­kenna sér“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tvær leiðir fjalla um það hvernig maður hefur alltaf val í lífinu og þarf bara að grípa til aðgerða.
Tvær leiðir fjalla um það hvernig maður hefur alltaf val í lífinu og þarf bara að grípa til aðgerða. Ísak Hinriksson

Haraldur Ari Stefánsson, leikari og tónlistarmaður, gefur út sína fyrstu sólóplötu á næstu vikum og hefur þegar gefið út þrjár smáskífur sem eins konar smakkplatta af plötunni. Í dag kemur út tónlistarmyndband við smáskífuna „Tvær leiðir“ sem fjallar um það hvernig maður hefur alltaf val í lífi sínu.

Haraldur Ari hefur verið meðlimur í Retro Stefson frá stofnun sveitarinnar og vakið athygli á síðustu árum fyrir leik sinn í sjónvarpi og á sviði, nú síðast í geysivinsæla söngleiknum Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu.

Eftir að hafa verið í Retro Stefson í tvo áratugi ákvað Haraldur að spreyta sig sóló og gaf út sína fyrstu smáskífu „Viltu bíða mín“ síðasta haust. Hann vinnur nú að sinni fyrsti breiðskífu sem kemur út á næstu vikum og gaf í sumar út þrjár smáskífur af plötunni.

Fyrst kom taktfasta popplagið „Máninn“, síðan hið rólegra „Heimsfrægur“ og undir sumarlok rokkaði smellurinn „Tvær leiðir“. 

„Þetta er svona smakkplatti af því sem kemur á plötunni,“ segir Haraldur um lögin þrjú og bætir við að honum hafi fundist kominn tími á tónlistarmyndband.

„Mann langar alltaf í meira“

Lagið „Tvær leiðir“ er rokkað popplag, framleitt af Hermigervil, sem fjallar um það að maður hefur alltaf val um það hvernig maður vill lifa lífi sínu og vildi Haraldur reyna að fanga það á húmorískum nótum. 

„Mundu vinur, allir draumar geta ræst. Vandaðu valið, hvers óskarðu næst? Það eru alltaf tvær leiðir í boði, lausnin liggur hjá þér. Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér.“

Haraldur leitaði til Ísaks Hinrikssonar sem leikstýrði tónlistarmyndbandinu og Ágúst Wiigum sá um að skjóta það. Í myndbandinu fylgjast áhorfendur með manni sem flakkar milli ólíkra starfa en virðist aldrei sáttur. 

„Það er líka alltaf þessi togstreita, mann langar alltaf í meira og þótt maður fái það, þá langar mann samt alltaf í meira,“ segir Haraldur.

Haraldur Ari og Hermigervill.Ísak Hinriksson

Upphaflega hafði Haraldur sex til sjö tökustaði í huga en fjórir reyndust feykinóg.

„Við fengum að taka upp í Ölgerðinni, blómaheildsölunni Samasem og í Bókinni niðri í bæ og heima hjá Ísaki sem er að gera upp íbúðina sína,“ segir Haraldur og bætir við: 

„Það var mikilvægt að það væri einhver húmor þarna og vísanir í bæði það sem er liðið og framtíðina.“

Erfitt í vinnunni.Ísak Hinriksson

Merkilegast af öllu í tökunum hafi verið að sjá ótrúlega framleiðsluna hjá Ölgerðinni.

„Kannski er það af því ég er að vinna í listanum þá hef ég alltaf rosalega mikinn áhuga á iðnaði, hvernig hlutir eru búnir til. Ég gapti bara við að fara inn í Ölgerðina. Að sjá vélarnar, fyrst þar sem menn eru að trekkja upp einhverja vél og svo voru nýjustu vélarnar bara einhver vélmenni sem framleiða ég veit ekki hvað margar dósir á mínútu,“ segir Haraldur.

Tónlist


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