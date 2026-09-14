Tónlist

„Ég ætla að sofa heila ei­lífð núna“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stórstjarnan Laufey Lín hefur lokið löngu og ströngu tónleikaferðalagi sem heppnaðist gríðarlega vel.
Stórstjarnan Laufey Lín hefur lokið löngu og ströngu tónleikaferðalagi sem heppnaðist gríðarlega vel. Vísir/Vilhelm

Stórstjarnan Laufey Lín lauk gríðarlega vel heppnuðu tónleikaferðalagi um helgina eftir að hafa troðið 70 sinnum upp víða um heiminn. Við tekur kærkomin og tímabundin hvíld en það er sjaldan lognmolla í kringum Laufeyju.

Tónleikaferðalagið bar heitið A Matter of Time í höfuðið á breiðskífu sem Laufey gaf út í ágúst 2025. Lög plötunnar hafa fengið mörg hundruð milljón hlustanir á streymisveitunni Spotify og það vinsælasta er Lover Girl, með tæplega 300 milljón streymi eins og er. 

Laufey byrjaði tónleikaferðalagið í Orlando fyrir eiginlega akkúrat ári, þann 15. september 2025. Hún ferðaðist um Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjáland og alla Evrópu og hélt eftirminnilega tvenna tónleika í Kórnum í mars sem seldist upp á. Eftir mikinn hasar síðastliðin ár var ekkert annað í stöðunni en að leggjast beint upp í rúm eftir lokatónleikana í Mexíkó, ennþá í kjólnum og hælaskónum. 

„Þá er a matter of time túrnum lokið. Ég ætla að sofa heila eilífð núna. Ég mun skrifa almennilegan texta um þetta fljótlega en þangað til.. ég elska ykkur. Takk fyrir að lýsa upp heiminn minn,“ skrifaði Laufey í gær á Instagram síðu sinni undir myndir af sér á hótelherbergi og í hringásinni á Instagram bætti hún hnyttin við að hún hafi leyft sér að klæðast skóm uppi í rúmi fyrir þetta sérstaka tilefni. 

Laufey Lín Tónlist Mexíkó


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