„Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 14. september 2026 12:31 Stórstjarnan Laufey Lín hefur lokið löngu og ströngu tónleikaferðalagi sem heppnaðist gríðarlega vel. Vísir/Vilhelm Stórstjarnan Laufey Lín lauk gríðarlega vel heppnuðu tónleikaferðalagi um helgina eftir að hafa troðið 70 sinnum upp víða um heiminn. Við tekur kærkomin og tímabundin hvíld en það er sjaldan lognmolla í kringum Laufeyju. Tónleikaferðalagið bar heitið A Matter of Time í höfuðið á breiðskífu sem Laufey gaf út í ágúst 2025. Lög plötunnar hafa fengið mörg hundruð milljón hlustanir á streymisveitunni Spotify og það vinsælasta er Lover Girl, með tæplega 300 milljón streymi eins og er. Laufey byrjaði tónleikaferðalagið í Orlando fyrir eiginlega akkúrat ári, þann 15. september 2025. Hún ferðaðist um Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjáland og alla Evrópu og hélt eftirminnilega tvenna tónleika í Kórnum í mars sem seldist upp á. Eftir mikinn hasar síðastliðin ár var ekkert annað í stöðunni en að leggjast beint upp í rúm eftir lokatónleikana í Mexíkó, ennþá í kjólnum og hælaskónum. „Þá er a matter of time túrnum lokið. Ég ætla að sofa heila eilífð núna. Ég mun skrifa almennilegan texta um þetta fljótlega en þangað til.. ég elska ykkur. Takk fyrir að lýsa upp heiminn minn,“ skrifaði Laufey í gær á Instagram síðu sinni undir myndir af sér á hótelherbergi og í hringásinni á Instagram bætti hún hnyttin við að hún hafi leyft sér að klæðast skóm uppi í rúmi fyrir þetta sérstaka tilefni. View this post on Instagram A post shared by laufey (@laufey) Laufey Lín Tónlist Mexíkó Mest lesið Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum Lífið Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Lífið Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Lífið 50+: Svefnherbergisskilnaður Áskorun Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Lífið Ein pilla dró Panettiere til dauða Lífið „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Lífið Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Lífið „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ Tónlist Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lífið Fleiri fréttir „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Sjá meira