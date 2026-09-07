Lifa í draumi og heiðra Eyfa

Hljómsveitin Lón með tónlistarmanninn Valdimar Guðmundsson í fararbroddi hafa sent frá sér ábreiðu af goðsagnakenndu íslensku dægurlagi. Tilgangur útgáfunnar er að heiðra Eyjólf Kristjánsson, sem er betur þekktur sem Eyfi.
Er um að ræða ábreiðu af sögulega smellinum Ég lifi í draumi sem Eyfi samdi ásamt Aðalsteini Ásberg. Björgvin Halldórsson söng lagið í Söngvakeppni Sjónvarpsins árið 1986 og hafnaði þar þriðja sætinu.
Í spilaranum hér að neðan má hlusta á ábreiðuna:
Í fréttatilkynningu segir:
„Eyfi og LÓN koma saman fram á stórtónleikum Valdimars Guðmundssonar í Eldborg 12. september og ákváðu LÓN-liðar, með söngvarann Valdimar Guðmundsson í broddi fylkingar, að nýta tækifærið til að heiðra Eyfa með nýrri útgáfu af laginu.
Kynni Valdimars og Eyfa hófust á Innipúkanum árið 2011 þegar Eyfi steig á svið með hljómsveitinni Valdimar. Þar var um að ræða skemmtilegt konsept þar sem ný hljómsveit sameinaðist eldri og reyndari kappa á sviðinu.“
Nú gefst þeim aftur tækifæri til að deila sviðinu þegar Eyfi kemur fram sem gestur á stórtónleikum Valdimars í Eldborg.
„Á tónleikunum 12. september mun Valdimar Guðmundsson líta yfir feril sinn og flytja sínar helstu perlur, bæði með hljómsveitinni Valdimar og úr sólóferli sínum. Auk LÓN og Eyfa koma þar fram aðrir gestir og samverkamenn Valdimars.“