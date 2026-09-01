Sænska poppstjarnan Zara Larsson vill ekki vera tilnefnd sem besti nýliðinn á Grammy-verðlaunahátíðinni 2027. Ástæðan er einföld, hún er enginn nýgræðingur í tónlistinni.
Fimmta breiðskífa Larsson Midnight Sun náði gríðarlegum vinsældum um allan heim og nældi söngkonan sér í fjölda nýrra aðdáenda. Sumir hafa lýst þessu sem endurkomu þar sem lítið fór fyrir tónlist hennar í þó nokkur ár fyrir árið 2025.
Zara Larsson gaf út fyrstu plötuna sína 1 árið 2014 og þar var meðal annars að finna smellinn She's Not Me. Þremur árum síðar sendi hún frá sér plötuna So Good og þar leyndust nokkrir smellir, sá stærsti líklega Lush Life. Á eftir komu plöturnar Poster Girl og Venus sem nutu aðeins minni vinsælda. Midnight Sun platan sló svo öll fyrri met Larsson og þá sérstaklega smellurinn sem ber sama heiti og platan, sem var einmitt tilnefnt til Grammy-verðlauna í flokknum Besta danspopp-upptakan.
Þá gaf hún út lagið This One's For You með franska plötusnúðinum David Guetta í tilefni af Evrópumeistaramótinu í knattspyrnu árið 2016. Eftir þrettán ár í bransanum og alla þessa reynslu er því ekki að undra að Zara Larsson tengi lítið við það að vera nýliði.