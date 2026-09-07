Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Oddur Ævar Gunnarsson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 7. september 2026 14:30 Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar Ríkisútvarpsins og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri á fundi stjórnar í desember í fyrra þegar ákvörðun var tekin um að taka ekki þátt í Eurovision 2026. Vísir/Vilhelm Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun um þátttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúmar tvær vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir um þáttöku fyrr en í desember. Þetta segir Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar Ríkisútvarpsins í samtali við Vísi. Líkt og frægt er orðið tók Ísland ekki þátt í keppninni í ár vegna þátttöku Ísraels í keppninni og þá var heldur engin Söngvakeppni haldin, í fyrsta sinn um árabil. Ákvörðunin um þetta var tilkynnt í desember í fyrra en þá höfðu Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar tilkynnt að þeir myndu ekki taka þátt. Stefán Jón segir nú að afstaða stjórnar sé óbreytt frá því í fyrra, þó ekki liggi fyrir ákvörðun um framhaldið. Það sé ljóst að ákvörðunin liggi hjá stjórn Ríkisútvarpsins en ekki útvarpsstjóra. Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hafi hingað til sýnt lítinn vilja til þess að meina Ísrael þátttöku, ákvörðun um það muni ekki liggja fyrir fyrr en í desember, því muni ekkert liggja fyrir um þátttöku Íslands fyrr en þá. Eurovision mun fara fram í Búlgaríu á næsta ári eftir sigur Búlgara í keppninni í ár. Hollendingar hafa þegar tilkynnt að þeir muni sniðganga keppnina. Þá hefur verið tilkynnt að ísraelska hárvörufyrirtækið Moroccanoil muni ekki eiga í auglýsingasamstarfi með Eurovision á næsta ári, líkt og undanfarin ár. Auk þess var greint frá nýjum reglum í keppninni fyrir mánuði. Nýjar reglur kveða á um að sigurþjóðir geti misst rétt til að halda keppnina ef vopnuð átök eiga sér stað í landinu. Þá var greint frá því í júlí að Kanada myndi taka þátt í keppninni í fyrsta sinn. Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður Sýnar var á vettvangi í útvarpshúsinu þann 10. desember 2025 þegar tilkynnt var að Ísland myndi ekki taka þátt árið 2026. Eurovision Tengdar fréttir Þjóðir sem eigi í vopnuðum átökum megi ekki halda Eurovision Nýjar reglur munu vera í gildi í Eurovision-keppninni á næsta ári sem haldin verður í Búlgaríu. Þær kveða meðal annars á um að flytjendur þurfi að vera eldri en átján ára og að sigurþjóðir geti misst rétt á að halda keppnina ef vopnuð átök eiga sér stað í landinu. 12. ágúst 2026 16:17 Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Ísraelska hárvörufyrirtækið Moroccanoil hefur tekið ákvörðun um að framlengja ekki samning sinn við Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Samstarf keppninnar og ísraelska fyrirtækisins hefur verið umdeilt í gegnum tíðina, rétt eins og þátttaka Ísraels í keppninni. 13. ágúst 2026 18:03 Mest lesið Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi Lífið Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lífið „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Lífið Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Lífið Einn mánuður án áfengis breytti öllu Lífið Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Lífið Sjálfið okkar: Þynnkan eftir mannamót (samt drakkstu ekki neitt!) Áskorun Allir og amma þeirra mættu í þjóðbúningi Tíska og hönnun Sögufrægt verslunarhús til sölu Lífið 50+: Má maður fagna því þegar börnin flytja að heiman? Áskorun Fleiri fréttir Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Sjá meira