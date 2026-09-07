Lífið

Engin á­kvörðun tekin um Euro­vision þátt­töku

Oddur Ævar Gunnarsson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar Ríkisútvarpsins og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri á fundi stjórnar í desember í fyrra þegar ákvörðun var tekin um að taka ekki þátt í Eurovision 2026.
Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar Ríkisútvarpsins og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri á fundi stjórnar í desember í fyrra þegar ákvörðun var tekin um að taka ekki þátt í Eurovision 2026. Vísir/Vilhelm

Stjórn Ríkisútvarpsins hefur ekki tekið neina ákvörðun um þátttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni árið 2027. Stjórnin fundar næst eftir rúmar tvær vikur en líklega mun ekkert liggja fyrir um þáttöku fyrr en í desember.

Þetta segir Stefán Jón Hafstein formaður stjórnar Ríkisútvarpsins í samtali við Vísi. Líkt og frægt er orðið tók Ísland ekki þátt í keppninni í ár vegna þátttöku Ísraels í keppninni og þá var heldur engin Söngvakeppni haldin, í fyrsta sinn um árabil. Ákvörðunin um þetta var tilkynnt í desember í fyrra en þá höfðu Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar tilkynnt að þeir myndu ekki taka þátt.

Stefán Jón segir nú að afstaða stjórnar sé óbreytt frá því í fyrra, þó ekki liggi fyrir ákvörðun um framhaldið. Það sé ljóst að ákvörðunin liggi hjá stjórn Ríkisútvarpsins en ekki útvarpsstjóra.  Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) hafi hingað til sýnt lítinn vilja til þess að meina Ísrael þátttöku, ákvörðun um það muni ekki liggja fyrir fyrr en í desember, því muni ekkert liggja fyrir um þátttöku Íslands fyrr en þá.

Eurovision mun fara fram í Búlgaríu á næsta ári eftir sigur Búlgara í keppninni í ár. Hollendingar hafa þegar tilkynnt að þeir muni sniðganga keppnina. Þá hefur verið tilkynnt að ísraelska hárvörufyrirtækið Moroccanoil muni ekki eiga í auglýsingasamstarfi með Eurovision á næsta ári, líkt og undanfarin ár.

Auk þess var greint frá nýjum reglum í keppninni fyrir mánuði. Nýjar reglur kveða á um að sigurþjóðir geti misst rétt til að halda keppnina ef vopnuð átök eiga sér stað í landinu. Þá var greint frá því í júlí að Kanada myndi taka þátt í keppninni í fyrsta sinn.

Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður Sýnar var á vettvangi í útvarpshúsinu þann 10. desember 2025 þegar tilkynnt var að Ísland myndi ekki taka þátt árið 2026.

Eurovision

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