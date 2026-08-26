Danstónlistardrottningarnar í hljómsveitinni Sísí Ey eru mættar aftur með splunkunýtt lag. Tíu ár eru frá því að hljómsveitin gaf síðast út efni en hún sló eftirminnilega í gegn árið 2013 með smellinum Ain’t Got Nobody.
Hljómsveitina skipa systurnar Elín, Elísabet og Sigga Eyþórsdætur sem þarf vart að kynna en þær tóku meðal annars þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2022 með laginu Með hækkandi sól.
Þrátt fyrir langa pásu er Sísí Ey með dygga hlustendur og rúmlega 90 þúsund mánaðarlega hlustendur á streymisveitunni Spotify. Nýja lagið þeirra heitir Up Close og er unnið í samvinnu við tónlistarmanninn Oculus, sem er með þeim í hljómsveitinni.
Í spilaranum hér að neðan má hlusta á lagið:
Sísí Ey var stofnuð árið 2011 og þróaði sveitin snemma með sér einstakan hljóm með hústónlistarbrag og öflugum og lifandi samsöng í röddun. Hljómsveitin hefur meðal annars hitað upp fyrir danstónlistardúóið Hercules and Love Affair og gefið út lög í gegnum tónlistarfyrirtækið Defected Records. Þau komu sömuleiðis fram á Eclipse tónlistarhátíðinni á Snæfellsnesi í kringum almyrkvann.
Hér má hlusta á lagið á streymisveitunni Spotify.