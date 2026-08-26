Tónlist

Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjar­veru

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Systurnar Elín, Elísabet og Sigga skipa Sísí Ey ásamt tónlistarmanninum og plötusnúðinum Oculus.
Systurnar Elín, Elísabet og Sigga skipa Sísí Ey ásamt tónlistarmanninum og plötusnúðinum Oculus. Anna Maggý

Danstónlistardrottningarnar í hljómsveitinni Sísí Ey eru mættar aftur með splunkunýtt lag. Tíu ár eru frá því að hljómsveitin gaf síðast út efni en hún sló eftirminnilega í gegn árið 2013 með smellinum Ain’t Got Nobody.

Hljómsveitina skipa systurnar Elín, Elísabet og Sigga Eyþórsdætur sem þarf vart að kynna en þær tóku meðal annars þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2022 með laginu Með hækkandi sól. 

Systurnar í Sísí Ey hafa komið víða fram.Aðsend

Þrátt fyrir langa pásu er Sísí Ey með dygga hlustendur og rúmlega 90 þúsund mánaðarlega hlustendur á streymisveitunni Spotify. Nýja lagið þeirra heitir Up Close og er unnið í samvinnu við tónlistarmanninn Oculus, sem er með þeim í hljómsveitinni.

Í spilaranum hér að neðan má hlusta á lagið: 

Klippa: Sísí Ey - Up Close

Sísí Ey var stofnuð árið 2011 og þróaði sveitin snemma með sér einstakan hljóm með hústónlistarbrag og öflugum og lifandi samsöng í röddun. Hljómsveitin hefur meðal annars hitað upp fyrir danstónlistardúóið Hercules and Love Affair og gefið út lög í gegnum tónlistarfyrirtækið Defected Records. Þau komu sömuleiðis fram á Eclipse tónlistarhátíðinni á Snæfellsnesi í kringum almyrkvann.

Það var stuð hjá hljómsveitinni Sísí Ey á Eclipse hátíðinni.Aðsend

Hér má hlusta á lagið á streymisveitunni Spotify. 

Tónlist


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.