Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Boði Logason skrifar 16. september 2026 13:31 Gunnlaugur Helgason, betur þekktur sem Gulli Helga, er að fara af stað með nýja þáttaröð í lok næsta mánaðar. Þáttur númer 100 fer í loftið fyrir áramót. Vísir/Vilhelm Ný þáttaröð af sjónvarpsþáttunum Gulli byggir er á leiðinni á Sýn+ og er óhætt að segja að verkefnin verði af öllum stærðum og gerðum að þessu sinni. Gulli Helga, umsjónarmaður þáttanna, segir að sem fyrr sé fjölbreytnin í fyrirrúmi. Það verður meðal annars fylgst með lagfæringum á veitingastað þar sem framkvæmdir fóru áttatíu prósent fram úr kostnaðaráætlun. Þá rís einingahús fyrir ofan Skógarböðin á Akureyri og ættingjar og vinir taka höndum saman við að gera upp bóndabæ að utan. Verkefnin teygja sig einnig út fyrir landsteinana. Nýja þáttaröðin fer í loftið 25. október.Sýn „Við gröfum fyrir sundlaug á Ítalíu, fylgjumst með fjölskyldu sem byggði sex einbýlishús í Grindavík árið 2019 en þurfti, eins og svo margir Grindvíkingar, að finna sér nýtt heimili. Við breytum húsi í Garðabæ og endum svo á stærsta verkefninu – að reisa heila vindmyllu,“ segir hann. Hundraðasti þátturinn framundan Nýja þáttaröðin er sú tíunda sem hann gerir fyrir Stöð 2 og Sýn en áður gerði hann tvær þáttaraðir fyrir RÚV, árin 2011 og 2012. Alls eru þáttaraðirnar því orðnar tólf og stór tímamót framundan. „Það sem ég hef alltaf reynt að gera er að hafa þættina eins fjölbreytta og mögulegt er og sýna alls konar framkvæmdir og verkefni. Nú eru þáttaraðirnar orðnar tólf talsins og síðasti þátturinn í ár verður tímamótaþáttur sá hundraðasti í röðinni,“ segir Gulli. Eftir svona marga þætti verði sífellt mikilvægara að finna ólík og áhugaverð verkefni til að fylgjast með. „Eftir hundrað þætti þarf verkefnavalið svo sannarlega að vera fjölbreytt en aðalatriðið hefur alltaf verið það sama, að hafa gaman af þessu.“ Hér fyrir neðan má sjá stiklu úr nýjustu þáttaröð Gulli byggir á Sýn+. Sýn Gulli byggir Mest lesið Dauðkveið fyrir tónleikunum en þeir komu á óvart Gagnrýni Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Lífið Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Lífið Kampakát yfir kampavíni og kavíar Lífið Óttinn við að vera of venjuleg drifkrafturinn Tíska og hönnun Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Lífið Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Menning Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Bíó og sjónvarp Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Fleiri fréttir Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Kampakát yfir kampavíni og kavíar Amanda Seyfried og Thomas Sadoski skilin Hafi ekki sjálfur sparkað Macklemore: „Ég myndi aldrei bregðast aðdáendum“ Hundrað ára virðulegt setur með grænu baði og gufu Bob Mackie er látinn Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sjá meira