Lífið

Fóru átta­tíu prósent fram úr á­ætlun

Boði Logason skrifar
Gunnlaugur Helgason, betur þekktur sem Gulli Helga, er að fara af stað með nýja þáttaröð í lok næsta mánaðar. Þáttur númer 100 fer í loftið fyrir áramót.
Gunnlaugur Helgason, betur þekktur sem Gulli Helga, er að fara af stað með nýja þáttaröð í lok næsta mánaðar. Þáttur númer 100 fer í loftið fyrir áramót. Vísir/Vilhelm

Ný þáttaröð af sjónvarpsþáttunum Gulli byggir er á leiðinni á Sýn+ og er óhætt að segja að verkefnin verði af öllum stærðum og gerðum að þessu sinni.

Gulli Helga, umsjónarmaður þáttanna, segir að sem fyrr sé fjölbreytnin í fyrirrúmi. Það verður meðal annars fylgst með lagfæringum á veitingastað þar sem framkvæmdir fóru áttatíu prósent fram úr kostnaðaráætlun. Þá rís einingahús fyrir ofan Skógarböðin á Akureyri og ættingjar og vinir taka höndum saman við að gera upp bóndabæ að utan.

Verkefnin teygja sig einnig út fyrir landsteinana.

Nýja þáttaröðin fer í loftið 25. október.Sýn

„Við gröfum fyrir sundlaug á Ítalíu, fylgjumst með fjölskyldu sem byggði sex einbýlishús í Grindavík árið 2019 en þurfti, eins og svo margir Grindvíkingar, að finna sér nýtt heimili. Við breytum húsi í Garðabæ og endum svo á stærsta verkefninu – að reisa heila vindmyllu,“ segir hann.

Hundraðasti þátturinn framundan

Nýja þáttaröðin er sú tíunda sem hann gerir fyrir Stöð 2 og Sýn en áður gerði hann tvær þáttaraðir fyrir RÚV, árin 2011 og 2012. Alls eru þáttaraðirnar því orðnar tólf og stór tímamót framundan. 

„Það sem ég hef alltaf reynt að gera er að hafa þættina eins fjölbreytta og mögulegt er og sýna alls konar framkvæmdir og verkefni. Nú eru þáttaraðirnar orðnar tólf talsins og síðasti þátturinn í ár verður tímamótaþáttur sá hundraðasti í röðinni,“ segir Gulli.

Eftir svona marga þætti verði sífellt mikilvægara að finna ólík og áhugaverð verkefni til að fylgjast með. „Eftir hundrað þætti þarf verkefnavalið svo sannarlega að vera fjölbreytt en aðalatriðið hefur alltaf verið það sama, að hafa gaman af þessu.“

Hér fyrir neðan má sjá stiklu úr nýjustu þáttaröð Gulli byggir á Sýn+.

Sýn Gulli byggir


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