HAM boða endalok alls Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. september 2026 09:57 HAM fer hamförum. Þungarokkshljómsveitin HAM er um þessar mundir að leggja lokahönd á nýja breiðskífu sem vonast er eftir á streymisveitu í október og á tvöföldum vínyl í nóvember. Platan heitir Endalok alls og er sú ellefta sem sveitin sendir frá sér. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sveitinni. Endalok alls var tekin upp í Sýrlandi og Langholtskirkju í júlí og ágúst undir stjórn Arnars Guðjónssonar. Góðir gestir komu að gerð plötunnar, þau Úlfur Eldjárn, Steinunn Eldflaug og Kristjana Stefánsdóttir sem syngur með sveitinni lagið „Inni í höfði mér“ sem kemur út á streymisveitum í lok þessarar viku. Þann 20. nóvember mun HAM svo halda útgáfutónleika í Eldborg þar sem m.a. verða flutt lög af plötunni, ásamt með eldra efni. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 4. september. HAM var stofnuð fyrir áramót árið 1987 og hefur starfað með reglulegum pásum síðan þá. Fyrsta hljómplata sveitarinnar var stuttskífan Hold sem seldist í fáum eintökum og hefur síðan þá gefið út plötur á borð við Lengi lifi (1994), Skert flog (2001) og Svik, harmur og dauði (2011). Núverandi meðlimir HAM eru Óttarr Proppé, Sigurjón Kjartansson, Flosi Þorgeirsson, Arnar Geir Ómarsson og S. Björn Blöndal. Tónlist Tónleikar á Íslandi Mest lesið Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Lífið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Tíska og hönnun Miley losar sig við eftirnafnið Tónlist Beint flug til Portó Lífið samstarf HAM boða endalok alls Tónlist Afþakkar Grammy-tilnefningu Tónlist Þórdís segir skilið við Flekaskil Lífið Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Bíó og sjónvarp Hvað veistu um... fugla? Lífið Fleiri fréttir HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Sjá meira