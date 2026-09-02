Tónlist

HAM boða enda­lok alls

Magnús Jochum Pálsson skrifar
HAM fer hamförum.
HAM fer hamförum.

Þungarokkshljómsveitin HAM er um þessar mundir að leggja lokahönd á nýja breiðskífu sem vonast er eftir á streymisveitu í október og á tvöföldum vínyl í nóvember. Platan heitir Endalok alls og er sú ellefta sem sveitin sendir frá sér.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá sveitinni.

Endalok alls var tekin upp í Sýrlandi og Langholtskirkju í júlí og ágúst undir stjórn Arnars Guðjónssonar. Góðir gestir komu að gerð plötunnar, þau Úlfur Eldjárn, Steinunn Eldflaug og Kristjana Stefánsdóttir sem syngur með sveitinni lagið „Inni í höfði mér“ sem kemur út á streymisveitum í lok þessarar viku. 

Þann 20. nóvember mun HAM svo halda útgáfutónleika í Eldborg þar sem m.a. verða flutt lög af plötunni, ásamt með eldra efni. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 4. september.

HAM var stofnuð fyrir áramót árið 1987 og hefur starfað með reglulegum pásum síðan þá. Fyrsta hljómplata sveitarinnar var stuttskífan Hold sem seldist í fáum eintökum og hefur síðan þá gefið út plötur á borð við Lengi lifi (1994), Skert flog (2001) og Svik, harmur og dauði (2011).

Núverandi meðlimir HAM eru Óttarr Proppé, Sigurjón Kjartansson, Flosi Þorgeirsson, Arnar Geir Ómarsson og S. Björn Blöndal.

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