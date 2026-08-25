Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu

Dansútgáfa af Madonnu smellinum Like a Prayer hefur orðið eitt vinsælasta lag Ástralíu, þótt enginn söngvari hafi flutt lagið. Röddin og trommurnar voru búnar til með gervigreind og velgengni lagsins hefur nú orðið kveikjan að nýjum reglum um ástralska vinsældalista.
Ástralski plötusnúðurinn Josh Fawaz gaf út lagið í apríl. Síðan hefur það orðið mest spilaða lagið í áströlsku útvarpi, fengið tæplega 48 milljónir spilana á Spotify og setið á vinsældalistum í sextán vikur. Lagið er nú efst á lista ARIA yfir vinsælustu áströlsku danslögin. Greint er frá þessu á vef AP.
Þegar lagið tók að heyrast um allt land vöknuðu spurningar um sönginn. Enginn söngvari var skráður fyrir flutningnum og nokkrir tónlistarframleiðendur töldu sig heyra skýr merki þess að röddin væri tilbúin.
Upplýsingunum um lagið á Spotify var síðar breytt. Þar kemur nú fram að söngurinn og trommurnar hafi verið búin til með gervigreind.
Fawaz hefur sagt að hann noti tæknina sem verkfæri og að hann hugsi fyrst og fremst um að gefa fólki tónlist sem það vilji hlusta á.
ARIA, sem heldur utan um opinbera vinsældalista í Ástralíu, hefur nú ákveðið að lög sem eru að mestu eða öllu leyti búin til með gervigreind fái ekki lengur sæti á listunum.
Reglurnar taka gildi á föstudag. Listamenn mega áfram nota tæknina við tónlistargerð, en manneskja þarf að hafa flutt aðalsönginn og helstu hljóðfæri upptökunnar.
Þar sem bæði röddin og trommurnar í Like a Prayer voru búnar til með gervigreind er líklegt að lagið falli út af listunum. Endanleg ákvörðun hefur þó ekki verið tekin og Fawaz getur mótmælt niðurstöðunni.
Annabelle Herd, framkvæmdastjóri ARIA, segir reglurnar eiga að tryggja að opinberir vinsældalistar verðlauni áfram mannlega listsköpun. Hún hefur jafnframt hvatt útvarpsstöðvar landsins til að setja sér sambærileg viðmið.