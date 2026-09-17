Próteinskammtur alltaf með í töskunni

Áhrifavaldurinn og hlaðvarpsstjórnandinn Fanney Dóra tók lífsstíl sinn í gegn með betri heilsu og vellíðan að leiðarljósi. Hún segist hafa lært að huga betur að samsetningu matarins og tryggja að líkaminn fái nægilegt prótein og trefjar. Fæðubótarvörurnar frá Bloom hafa hjálpað henni að ná markmiðum sínum í annasömu dagskipulagi.
Fanney Dóra, sem heldur meðal annars úti hlaðvarpinu Ekkert plan, hefur notað vörurnar frá Bloom frá því í maí. Hún kynntist vörumerkinu fyrst á samfélagsmiðlum.
„Ég sá þessar vörur mikið á TikTok og marga tala um þær. Ég hafði tekið kreatín áður og vildi halda því áfram, þannig að ég var mjög spennt að prófa kreatínið frá Bloom þegar það kom í sölu hér á landi,“ segir Fanney.
Í dag notar hún kreatínið, próteinduftið og græna Superfoods-drykkinn frá Bloom. Kreatínið velur hún bragðlaust og hefur komið sér upp einfaldri rútínu í kringum inntökuna.
„Mér finnst það best með engu bragði og ég bara „dry-skúbba“ því í mig með skeið og drekk vatnið á eftir. Það er líka hægt að blanda því út í próteindrykkinn en þetta er bara orðið að vana hjá mér.“
Það sé mikilvægt að muna eftir vatnsdrykkjunni samhliða kreatíni. Hún segir sumar konur mögulega hikandi við að byrja á kreatíni þar sem tímabundin vökvasöfnun geti fylgt því fyrst. „En mér finnst það ekkert sjást útlitlega og svo hættir það eftir smá tíma. Mér finnst ég finna fyrir minni þreytu og meiri fókus þegar ég tek kreatínið og það þarf að vera stöðug í notkuninni. Ég finn mun á harðsperrum og líkamanum almennt ef ég sleppi því í eina eða tvær vikur. Þá finn ég hvað það hefur verið að gera fyrir mig.“
Fanney segir oft erfitt að ná nægilegu próteini úr fæðunni yfir daginn og telur úrvalið af fljótlegri, próteinríkri næringu hér á landi mega vera meira.
„Margt sem er fljótlegt að grípa með sér er mjög kolvetnaríkt. Erlendis er til dæmis auðvelt að fá gott salat tilbúið í matvöruverslun en ef ég er á ferðinni hér get ég lent í veseni. Ég hef oft hugsað, borðaði ég yfirleitt eitthvað prótein í dag?
Ég er þessvegna farin að taka með mér próteinskammt í töskunni til að tryggja allavega hluta magnsins sem ég á að ná yfir daginn,“ segir hún og það sama eigi við um trefjarnar.
„Mér finnst líka erfitt að ná inn nægum trefjum yfir daginn. Þá nota ég græna Superfoods-drykkinn til að hjálpa mér að auka trefjamagnið.“
Breytingarnar hjá Fanneyju hófust eftir að hún eignaðist son sinn og byrjaði í mömmuþjálfun. Þá ákvað hún að endurskoða hvernig hún kæmi fram við líkamann, hvernig hún nærði hann og hvaða áherslur hún vildi hafa í daglegu lífi.
„Ég hafði verið í líkamsrækt áður en mér fannst ekkert vera að gerast. Þá var ég ekki að hugsa nógu mikið um næringuna eða hvernig hún var samsett, til dæmis prótein og trefjar. Þegar ég fór að huga að því og taka fleiri þætti í gegn fór ég að sjá árangur.“
Hún segir umræðuna um lífsstílsbreytingar og þyngdartap gjarnan snúast um að borða minna. Hennar reynsla hafi hins vegar verið önnur.
„Ég þurfti frekar að borða meira en velja rétt. Samsetningin skiptir máli. Maður getur borðað heila máltíð og orðið saddur en samt ekki fengið þá næringu sem líkaminn þarf.“
Fanney segist mæla með vörunum frá Bloom. Sérstaklega keratíni fyrir konur, umræðan um það hafi kannski oft verið karllæg og tengst vaxtarækt en kreatínið sé líka nauðsynlegt fyrir konur.
„Mér finnst líka skemmtilegt að kona hafi stofnað Bloom og að vörurnar séu fallegar. Þetta eru ekki bara stórir svartir dunkar heldur fallegar umbúðir sem er gaman að hafa uppi við.“